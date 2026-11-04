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КНДР здійснила запуск кількох ракет на тлі невдачі Трампа на виборах у США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1724 перегляди

КНДР здійснила кілька ракетних пусків у бік східного узбережжя після критики США. Це стало четвертим випробуванням країни за тиждень.

КНДР здійснила запуск кількох ракет на тлі невдачі Трампа на виборах у США - ЗМІ
Кім Чен Ин

У середу Північна Корея здійснила пуски кількох ракет — через кілька годин після того, як закликала США відмовитися від "ворожої" політики щодо Пхеньяна. Це посилило тиск на президента Дональда Трампа на тлі значних успіхів демократів на проміжних виборах, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Як повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, ракети були запущені з району Сондок у напрямку акваторії біля східного узбережжя КНДР. Військові поки що не надали додаткових подробиць, зокрема щодо точного типу чи кількості випущених снарядів.

Видання зауважує, що ці пуски відбулися тоді, коли американці голосували на виборах, які багато хто розцінював як референдум щодо перших двох років другого терміну Трампа; за підсумками голосування демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу США. Північна Корея нерідко приурочує випробування заборонених видів озброєнь до виборів у США та Південній Кореї.

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У Тихоокеанському командуванні Збройних сил США заявили, що їм відомо про ракетні пуски і що вони не становлять безпосередньої загрози для американського персоналу, території чи союзників.

За повідомленням державного Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), пуски в середу стали вже четвертим випробуванням зброї в КНДР за останній тиждень — після того, як у понеділок було здійснено запуск стратегічної крилатої ракети з боєголовкою, що розділяється.

Це сталося після того, як сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон відкинула твердження США про причетність Пхеньяна до викрадення понад 6 мільярдів доларів у криптовалюті з біржі Binance, попередивши про "відповідні заходи у відповідь".

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"Наша чітка позиція полягає в тому, що нам немає потреби сідати за стіл переговорів із такими ненадійними та ворожими особами, які відмовляються відмовитися від своєї політики конфронтації", — заявила Кім у повідомленні, яке поширило ЦТАК.

Злам Binance стався в той момент, коли Трамп почав говорити про можливість відновлення контактів із Північною Кореєю, натякаючи на можливу зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином цього року. Однак минулого місяця Трамп дещо охолодив ці очікування, зазначивши, що "не впевнений, чи хтось взагалі просить про таку зустріч".

"Зловмисна спроба США отримати політичну та стратегічну вигоду, спекулюючи на цьому інциденті, призводить до політичних побічних наслідків, — заявила Кім Йо Чжон. — Вибір на користь миру, безумовно, передбачає діалог, але це аж ніяк не завжди рівнозначно нашим національним інтересам". Під час першого терміну американського лідера Трамп і Кім Чен Ин зустрічалися тричі, проте ці контакти не змогли стримати ядерні амбіції Північної Кореї.

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У понеділок Кім Чен Ин відвідав суднобудівний завод у Нампхо на західному узбережжі країни та закликав посадовців активізувати зусилля з модернізації військово-морського потенціалу, посилаючись на "ядерний шантаж і загрози з боку ворогів у регіоні".

"Швидке нарощування бойової потужності надводних і підводних сил для захисту національного суверенітету на морі в умовах різноманітних загроз є життєво важливою вимогою часу", — заявив він, згідно з повідомленням Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), оприлюдненим у середу.

Антоніна Туманова

Світ
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Bloomberg
Кім Чен Ин
Дональд Трамп
Північна Корея
Південна Корея
Сполучені Штати Америки