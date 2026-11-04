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КНДР осуществила запуск нескольких ракет на фоне неудачи Трампа на выборах в США — СМИ

Киев • УНН

 • 590 просмотра

КНДР осуществила несколько ракетных пусков в сторону восточного побережья после критики со стороны США. Это стало четвертым испытанием страны за неделю.

КНДР осуществила запуск нескольких ракет на фоне неудачи Трампа на выборах в США — СМИ
Ким Чен Ын

В среду Северная Корея осуществила пуски нескольких ракет — через несколько часов после того, как призвала США отказаться от «враждебной» политики в отношении Пхеньяна. Это усилило давление на президента Дональда Трампа на фоне значительных успехов демократов на промежуточных выборах, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, ракеты были запущены из района Сондок в направлении акватории у восточного побережья КНДР. Военные пока не предоставили дополнительных подробностей, в частности относительно точного типа или количества выпущенных снарядов.

Издание отмечает, что эти пуски произошли в то время, когда американцы голосовали на выборах, которые многие расценивали как референдум по итогам первых двух лет второго срока Трампа; по результатам голосования демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса США. Северная Корея нередко приурочивает испытания запрещенных видов вооружений к выборам в США и Южной Корее.

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В Тихоокеанском командовании Вооруженных сил США заявили, что им известно о ракетных пусках и что они не представляют непосредственной угрозы для американского персонала, территории или союзников.

По сообщению государственного Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), пуски в среду стали уже четвертым испытанием оружия в КНДР за последнюю неделю — после того, как в понедельник был осуществлен запуск стратегической крылатой ракеты с разделяющейся боевой частью.

Это произошло после того, как сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон отвергла утверждения США о причастности Пхеньяна к хищению более 6 миллиардов долларов в криптовалюте с биржи Binance, предупредив о «соответствующих ответных мерах».

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«Наша четкая позиция заключается в том, что нам нет необходимости садиться за стол переговоров с такими ненадежными и враждебными лицами, которые отказываются отказаться от своей политики конфронтации», — заявила Ким в сообщении, распространенном ЦТАК.

Взлом Binance произошел в тот момент, когда Трамп начал говорить о возможности восстановления контактов с Северной Кореей, намекая на возможную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в этом году. Однако в прошлом месяце Трамп несколько охладил эти ожидания, отметив, что «не уверен, просит ли вообще кто-нибудь о такой встрече».

«Злонамеренная попытка США получить политическую и стратегическую выгоду, спекулируя на этом инциденте, приводит к политическим побочным последствиям, — заявила Ким Ё Чжон. — Выбор в пользу мира, безусловно, предполагает диалог, но это отнюдь не всегда равноценно нашим национальным интересам». Во время первого срока американского лидера Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды, однако эти контакты не смогли сдержать ядерные амбиции Северной Кореи.

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В понедельник Ким Чен Ын посетил судостроительный завод в Нампхо на западном побережье страны и призвал чиновников активизировать усилия по модернизации военно-морского потенциала, ссылаясь на «ядерный шантаж и угрозы со стороны врагов в регионе».

«Быстрое наращивание боевой мощи надводных и подводных сил для защиты национального суверенитета на море в условиях разнообразных угроз является жизненно важным требованием времени», — заявил он, согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), опубликованному в среду.

Антонина Туманова

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