На півночі Кіпру тривають пошуки 18 пасажирів після аварії порома

Південна Корея першою у світі планує безкоштовно надати ШІ всім громадянам

Південна Корея першою у світі планує безкоштовно надати ШІ всім громадянам

Південна Корея першою у світі планує безкоштовно надати ШІ всім громадянам

Південна Корея першою у світі планує безкоштовно надати ШІ всім громадянам

Що святкують 31 серпня в Україні та світі

Що святкують 31 серпня в Україні та світі

Що святкують 31 серпня в Україні та світі

Що святкують 31 серпня в Україні та світі