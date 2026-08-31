На півночі Кіпру тривають пошуки 18 пасажирів після аварії порома
Київ • УНН
Пором із 259 пасажирами перекинувся біля Кіпру: загинули восьмеро людей, 19 госпіталізовані. Судно затонуло на глибині 514 метрів.
На півночі Кіпру рятувальники продовжують пошуки 18 пасажирів після перекидання порома. На борту судна перебували 259 пасажирів і вісім членів екіпажу, восьмеро людей загинули.За даними місцевої влади, внаслідок інциденту загинули щонайменше вісім людей, ще 19 перебувають у лікарнях північного Кіпру. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
У понеділок заарештували капітана судна, сімох членів екіпажу та ще одного чоловіка. Щодо ще семи людей видали ордери на арешт.
Прем’єр-міністр самопроголошеної Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРПК), яку визнає лише Туреччина, Унал Устель оголосив триденну національну жалобу.
За словами чиновників, судно повністю затонуло і лежить на глибині 514 метрів.
На поверхні води залишаються уламки, зокрема чорна валіза на колесах і лист сталі, який, імовірно, відірвався від порома.
Влада намагається підняти бортовий самописець судна, щоб встановити причини аварії.
Приватний пором вирушив із популярного курортного міста Кіренія близько 12:30 (09:30 за Гринвічем) у напрямку турецького міста Ташуджу. Судно мало вирушити до Туреччини ще в суботу, але рейс відклали через несприятливі погодні умови.
Довідково
Пором Filo Jet завдовжки 40 метрів і завширшки 10 метрів є швидкісним судном та ходить під прапором Туреччини, повідомляє Marine Traffic.
Компанія Filo Denizcilik, яка експлуатує пором, заявила, що "глибоко засмучена трагічною аварією".
ТРПК контролює північну третину острова Кіпр, який залишається розділеним із 1974 року.
Нагадаємо
Пором, що прямував із Кіренії до Ташуджу, перекинувся за 6 км від берега. Врятували щонайменше 159 людей, триває пошукова операція.
Також МЗС України повідомило, що українців серед постраждалих немає. Рятувальники шукають можливих зниклих безвісти.