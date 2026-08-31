На севере Кипра продолжаются поиски 18 пассажиров после аварии парома

На севере Кипра спасатели продолжают поиски 18 пассажиров после опрокидывания парома. На борту судна находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, восемь человек погибли.По данным местных властей, в результате инцидента погибли по меньшей мере восемь человек, еще 19 находятся в больницах северного Кипра. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

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В понедельник арестовали капитана судна, семерых членов экипажа и еще одного мужчину. В отношении еще семерых человек выдали ордера на арест.

Премьер-министр самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), которую признает только Турция, Унал Устель объявил трехдневный национальный траур.

По словам чиновников, судно полностью затонуло и лежит на глубине 514 метров.

На поверхности воды остаются обломки, в частности черный чемодан на колесах и лист стали, который, предположительно, оторвался от парома.

Власти пытаются поднять бортовой самописец судна, чтобы установить причины аварии.

Частный паром отправился из популярного курортного города Кирения около 12:30 (09:30 по Гринвичу) в направлении турецкого города Ташуджу. Судно должно было отправиться в Турцию еще в субботу, но рейс отложили из-за неблагоприятных погодных условий.

Справочно

Паром Filo Jet длиной 40 метров и шириной 10 метров является скоростным судном и ходит под флагом Турции, сообщает Marine Traffic.

Компания Filo Denizcilik, эксплуатирующая паром, заявила, что «глубоко опечалена трагической аварией».

ТРСК контролирует северную треть острова Кипр, который остается разделенным с 1974 года.

Напомним

Паром, следовавший из Кирении в Ташуджу, опрокинулся в 6 км от берега. Спасены по меньшей мере 159 человек, продолжается поисковая операция.

Также МИД Украины сообщил, что украинцев среди пострадавших нет. Спасатели ищут возможных пропавших без вести.