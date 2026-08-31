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The Economist

На севере Кипра продолжаются поиски 18 пассажиров после аварии парома

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Паром с 259 пассажирами перевернулся у берегов Кипра: погибли восемь человек, 19 госпитализированы. Судно затонуло на глубине 514 метров.

На севере Кипра продолжаются поиски 18 пассажиров после аварии парома

На севере Кипра спасатели продолжают поиски 18 пассажиров после опрокидывания парома. На борту судна находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, восемь человек погибли.По данным местных властей, в результате инцидента погибли по меньшей мере восемь человек, еще 19 находятся в больницах северного Кипра. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

В понедельник арестовали капитана судна, семерых членов экипажа и еще одного мужчину. В отношении еще семерых человек выдали ордера на арест.

Премьер-министр самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), которую признает только Турция, Унал Устель объявил трехдневный национальный траур.

По словам чиновников, судно полностью затонуло и лежит на глубине 514 метров.

На поверхности воды остаются обломки, в частности черный чемодан на колесах и лист стали, который, предположительно, оторвался от парома.

Власти пытаются поднять бортовой самописец судна, чтобы установить причины аварии.

Частный паром отправился из популярного курортного города Кирения около 12:30 (09:30 по Гринвичу) в направлении турецкого города Ташуджу. Судно должно было отправиться в Турцию еще в субботу, но рейс отложили из-за неблагоприятных погодных условий.

Справочно

Паром Filo Jet длиной 40 метров и шириной 10 метров является скоростным судном и ходит под флагом Турции, сообщает Marine Traffic.

Компания Filo Denizcilik, эксплуатирующая паром, заявила, что «глубоко опечалена трагической аварией».

ТРСК контролирует северную треть острова Кипр, который остается разделенным с 1974 года.

Напомним

Паром, следовавший из Кирении в Ташуджу, опрокинулся в 6 км от берега. Спасены по меньшей мере 159 человек, продолжается поисковая операция.

Также МИД Украины сообщил, что украинцев среди пострадавших нет. Спасатели ищут возможных пропавших без вести.

Ольга Розгон

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