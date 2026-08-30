Українців серед постраждалих після перекидання порома біля Північного Кіпру немає
Київ • УНН
МЗС повідомило, що українців серед постраждалих немає. Рятувальники шукають можливих зниклих безвісти.
Українців серед постраждалих унаслідок перекидання порома біля узбережжя Північного Кіпру немає. Водночас рятувальники продовжують пошуки людей, які можуть залишатися зниклими безвісти. Про це повідомляє МЗС, пише УНН.
За інформацією нашого посольства, станом на зараз українців серед постраждалих немає
Водночас УНН із власних джерел стало відомо, що серед постраждалих немає громадян Туреччини. За словами джерела, пошкоджені судна могли перебувати в зоні, забороненій для судноплавства.
У турків, як і у греків, дуже накручується тематика пошкоджених суден, днями моряк турецький загинув, потім ще були пошкоджені судна. Вони були у забороненій для судноплавства зоні - але мені поки немає що сказати вам публічно з цього приводу
Нагадаємо
Пором, що прямував із Кіренії до Ташуджу, перекинувся за 6 км від берега. Врятували щонайменше 159 людей, триває пошукова операція.
Пошуки 56 українців після повені в Непалі не закінчені - МЗС30.08.26, 11:45 • 12895 переглядiв