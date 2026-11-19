Український центр "Обійми" в Ларнаці продовжує розвивати культурну дипломатію. Створений у 2022 році як волонтерський хаб, він став важливим осередком для української громади на Кіпрі, допомагаючи зберігати національну ідентичність, підтримувати зв’язок із Батьківщиною та ділитися власною культурою з місцевими жителями.

Восени 2026 року культурна програма "Обіймів" охопила різні напрями мистецтва. Зокрема, 4 жовтня у центрі відкрилася виставка народного мистецтва з колекції Богдана Шутки, а 7 жовтня відбулася зустріч із німецьким стилістом і дизайнером Франком Пітером Вільде, відомим своєю підтримкою України.

Черговою подією стала виставка українського арт брюту "Хвости", яка відкрилася у центрі 13 листопада.

Цього разу експозиція пропонує глядачам замислитися над тим, що відбувається, коли одну картину створюють двоє художників, як змінюється початкова ідея, коли її продовжує інша людина, і яку роль у цьому процесі відіграють довіра та свобода творчого висловлювання.

В основі виставки "Хвости" – практика співтворення, що виникла зі спонтанного художнього експерименту в київській інклюзивній майстерні atelienormalno, де митці із синдромом Дауна та без нього працюють на засадах рівноправного творчого партнерства. Саме там одна з авторок виставки, Ірина Голобородько, почала доповнювати живописні роботи Валерії Тарасенко графічними деталями.

Завдяки співпраці Spilne Art та центру "Обійми" ця мистецька практика отримала продовження в Ларнаці. У ній взяли участь художниці Ірина Голобородько, Валерія Тарасенко, Катерина Лібкінд та архітекторка, засновниця студії Between the Walls Вікторія Карєва. Результатом їхньої спільної роботи й стала експозиція "Хвости".

Одним із центральних мотивів виставки є образ русалки, втілений в іконостасі. Образ був натхненний церквою Святого Лазаря в Ларнаці. Так українська мистецька практика поєдналася з культурним контекстом Кіпру.

Назва "Хвости" має кілька значень. Так Ірина називає людей, які допомагають реалізовувати її творчі ідеї. Водночас вона відображає співпрацю Ірини та Валерії, які виступають одна для одної співавторками, кураторками й асистентками, взаємно підтримуючи та розвиваючи творчі практики.

Відкриття виставки провели Анна Сушко та засновниця Spilne Art Наталія Ткаченко. Вони представили історію проєкту, розповіли про співпрацю з майстернею atelienormalno та організацію резиденції на Кіпрі.

"Дуже важливо залишатися частиною українського культурного життя навіть за межами країни, – пояснює засновниця центру "Обійми" Анна Сушко. – Якщо не бути присутнім у культурному житті, не відвідувати події, не брати участі у спільних ініціативах, дуже легко зануритися в повсякденність і втратити відчуття спільності. А далі виникає позиція "яка різниця". Мені хочеться, щоб було інакше: я українка — і я цим пишаюся. Не соромлюся, не ховаюся, не мовчу. Ми тримаємо планку через культуру, якість і гідність. І важливо, щоб люди відчували: ми є і ми гідні поваги".

Виставка триватиме до 27 листопада 2026 року в Українському культурному центрі "Обійми" в Ларнаці.