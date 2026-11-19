Украинский центр "Обійми" в Ларнаке продолжает развивать культурную дипломатию. Созданный в 2022 году как волонтёрский хаб, он стал важным центром для украинской общины на Кипре, помогая сохранять национальную идентичность, поддерживать связь с Родиной и делиться собственной культурой с местными жителями.

Осенью 2026 года культурная программа "Обійми" охватила различные направления искусства. В частности, 4 октября в центре открылась выставка народного искусства из коллекции Богдана Шутки, а 7 октября состоялась встреча с немецким стилистом и дизайнером Франком Питером Вильде, известным своей поддержкой Украины.

Очередным событием стала выставка украинского арт-брюта "Хвости", которая открылась в центре 13 ноября.

На этот раз экспозиция предлагает зрителям задуматься над тем, что происходит, когда одну картину создают два художника, как меняется первоначальная идея, когда её продолжает другой человек, и какую роль в этом процессе играют доверие и свобода творческого высказывания.

В основе выставки "Хвости" — практика сотворчества, возникшая из спонтанного художественного эксперимента в киевской инклюзивной мастерской atelienormalno, где деятели исскуства с синдромом Дауна и без него работают на принципах равноправного творческого партнёрства. Именно там одна из авторов выставки, Ирина Голобородько, начала дополнять живописные работы Валерии Тарасенко графическими деталями.

Благодаря сотрудничеству Spilne Art и центра "Обійми" эта художественная практика получила продолжение в Ларнаке. В ней приняли участие художницы Ирина Голобородько, Валерия Тарасенко, Екатерина Либкинд и архитектор, основательница студии Between the Walls Виктория Карева. Результатом их совместной работы и стала экспозиция "Хвости".

Одним из центральных мотивов выставки является образ русалки, воплощённый в иконостасе. Образ был вдохновлён церковью Святого Лазаря в Ларнаке. Так украинская художественная практика соединилась с культурным контекстом Кипра.

Название "Хвости" имеет несколько значений. Так Ирина называет людей, которые помогают реализовывать её творческие идеи. Вместе с тем оно отражает сотрудничество Ирины и Валерии, которые выступают друг для друга соавторами, кураторами и ассистентами, взаимно поддерживая и развивая творческие практики.

Открытие выставки провели Анна Сушко и основательница Spilne Art Наталия Ткаченко. Они представили историю проекта, рассказали о сотрудничестве с мастерской atelienormalno и организации резиденции на Кипре.

"Очень важно оставаться частью украинской культурной жизни даже за пределами страны, — объясняет основательница центра "Обійми" Анна Сушко. — Если не быть присутствующим в культурной жизни, не посещать мероприятия, не участвовать в совместных инициативах, очень легко погрузиться в повседневность и утратить чувство общности. А дальше возникает позиция "какая разница". Мне хочется, чтобы было иначе: я украинка — и я этим горжусь. Не стесняюсь, не прячусь, не молчу. Мы держим планку благодаря культуре, качеству и достоинству. И важно, чтобы люди чувствовали: мы есть, и мы достойны уважения".

Выставка продлится до 27 ноября 2026 года в Украинском культурном центре "Обійми" в Ларнаке.