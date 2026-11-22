Влада Кіпру вислала двох російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві та спробах отримати секретну інформацію про безпеку країни і Європейського Союзу. Про це повідомляє Politico з посиланням на кіпрських посадовців, пише УНН.

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За даними видання, розвідувальні служби Кіпру викрили мережу, яка намагалася отримати доступ до конфіденційної інформації, зокрема щодо технологій, експорт яких до росії заборонений санкціями ЄС.

Двох російських дипломатів змусили залишити країну минулого тижня. Їх підозрюють у роботі на російські спецслужби під дипломатичним прикриттям.

російські дипломати контактували з носіями секретної інформації

За словами кіпрських посадовців, підозрювані підтримували зв'язки з громадянами Кіпру, які мали доступ до закритих відомостей. Саме ці контакти привернули увагу місцевих спецслужб

Раніше Кіпр був одним із головних центрів російських інвестицій у Європі, а місцеві банки активно обслуговували російський капітал.

Однак після повномасштабного вторгнення росії в Україну Нікосія підтримала посилення європейських санкцій проти москви. Регуляторні обмеження та зміна політичних відносин суттєво скоротили російську економічну присутність на острові.

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