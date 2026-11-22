Кипр выслал двух российских дипломатов после разоблачения шпионской сети
Киев • УНН
Кипрские спецслужбы раскрыли сеть доступа к секретным данным и технологиям, находящимся под санкциями ЕС. Двух дипломатов выслали по подозрению в шпионаже.
Власти Кипра выслали двух российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже и попытках получить секретную информацию о безопасности страны и Европейского союза. Об этом сообщает Politico со ссылкой на кипрских чиновников, пишет УНН.
Детали
По данным издания, разведывательные службы Кипра раскрыли сеть, пытавшуюся получить доступ к конфиденциальной информации, в частности к данным о технологиях, экспорт которых в Россию запрещён санкциями ЕС.
Двух российских дипломатов заставили покинуть страну на прошлой неделе. Их подозревают в работе на российские спецслужбы под дипломатическим прикрытием.
российские дипломаты контактировали с носителями секретной информации
По словам кипрских чиновников, подозреваемые поддерживали связи с гражданами Кипра, имевшими доступ к закрытым сведениям. Именно эти контакты привлекли внимание местных спецслужб
Ранее Кипр был одним из главных центров российских инвестиций в Европе, а местные банки активно обслуживали российский капитал.
Однако после полномасштабного вторжения России в Украину Никосия поддержала усиление европейских санкций против Москвы. Регуляторные ограничения и изменение политических отношений существенно сократили российское экономическое присутствие на острове.
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