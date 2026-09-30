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The Guardian
Техніка

У ЄС кількість комерційних авіарейсів зросла попри подорожчання авіапального

Київ • УНН

 • 1338 перегляди

Влітку 2026 року в ЄС виконали понад два мільйони комерційних рейсів. Водночас авіапальне подорожчало на 71% від докризового рівня.

У ЄС кількість комерційних авіарейсів зросла попри подорожчання авіапального

Кількість комерційних авіарейсів у Європейському Союзі влітку 2026 року перевищила два мільйони, попри зростання цін на авіаційне пальне. Найбільше рейсів було здійснено у липні та серпні. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

У серпні було здійснено 708 980 рейсів — на 2,3% більше, ніж у серпні 2025 року, і на 5,7% більше, ніж у серпні 2024-го. Липень був дещо завантаженішим — 709 931 рейс, тоді як у червні було 662 480.

Усі три місяці були завантаженішими, ніж за аналогічні періоди минулого року. За даними Eurostat, у червні кількість рейсів зросла на 2,1% у річному вимірі, а в липні — на 2,8%.

Зростання було нерівномірним у країнах ЄС

Однак зростання в серпні спостерігалося не в усіх країнах-членах.

Кількість комерційних рейсів порівняно з минулим роком зросла у 19 країнах ЄС, але скоротилася у восьми.

Найбільше річне зростання зафіксувала Словаччина — 37%, за нею йдуть Мальта — 12,4% та Естонія — 8,3%.

Іспанія збільшила кількість рейсів найбільше в абсолютному вираженні — на 9600 порівняно із серпнем 2025 року. В Італії було на 8128 рейсів більше, тоді як зростання на 37% у Словаччині означало додаткові 1325 рейсів.

Найбільше скорочення зафіксували в Австрії — 4,7%. Кількість рейсів також зменшилася на 3% на Кіпрі та на 2,4% у Німеччині.

Ціни на авіапальне зростають

Це зростання цін відбувається в період, коли авіакомпанії несуть значні витрати. За даними EUROCONTROL — загальноєвропейської організації, що займається управлінням і координацією повітряного руху, — у серпні ціни на авіаційне паливо в Європі знову зросли після весняного зниження.

У червневому прогнозі Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) передбачала, що сукупний чистий прибуток європейських авіакомпаній знизиться з очікуваних 13 млрд доларів (11,5 млрд євро) у 2025 році до 9,6 млрд доларів у 2026 році, вказуючи на витрати на пальне як на вагомий чинник тиску.

За даними EUROCONTROL, середня ціна авіаційного пального в Європі у серпні становила 3,86 долара за галон, що на 71% перевищує показник, зафіксований до початку кризи на Близькому Сході; організація пов’язує це нове зростання цін із геополітичною напруженістю та тиском на ланцюги постачання пального.

IATA оцінює, що європейські авіакомпанії захеджували близько 70% своїх потреб у пальному ще до початку нинішньої кризи, однак попереджає, що зростання витрат зрештою позначиться на вартості послуг, оскільки Європа стикається зі значним ціновим тиском, зумовленим, зокрема, залежністю від імпорту пального з країн Перської затоки.

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Ольга Розгон

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