В ЕС количество коммерческих авиарейсов выросло несмотря на подорожание авиационного топлива

$44.860.0550.930.05
ukenru
12:30 • 10018 просмотра
Инцидент с Flydubai: украинский и российский пилоты всё же находились на борту и помогли посадить самолёт — СМИ
10:07 • 15264 просмотра
Инцидент на борту Flydubai: СМИ узнали, что один пилот имеет оманское происхождение, другой - эмиратскоеVideo
08:44 • 18629 просмотра
Основной целью российского удара были объекты энергетики в Киеве и области — ЗеленскийVideo
07:45 • 17875 просмотра
Час воздушной тревоги обходится Украине в $45 миллионов — Минэкономики
Эксклюзив
30 сентября, 06:35 • 34408 просмотра
"Это просто сокровище": диетолог рассказала о пользе тыквы для организма
30 сентября, 05:16 • 21190 просмотра
рф атаковала Украину «Цирконами» и баллистикой — обезврежены пять ракет и 155 из 188 дронов
30 сентября, 02:27 • 32777 просмотра
Украина просит ЕС использовать активы РФ для покрытия дефицита в размере 78 млрд долларов — СМИ
30 сентября, 01:26 • 33971 просмотра
Ночная атака на Киев: двое раненых, вспыхнули пожары
30 сентября, 00:27 • 25287 просмотра
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: вспыхнули пожары, возникли проблемы с электро- и водоснабжением
29 сентября, 22:52 • 24647 просмотра
Переговоры по Украине могут начаться в скором времени — Вадефуль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3м/с
50%
758мм
Популярные новости
В результате ночной атаки на Киев погибли два человека, пострадали четверо30 сентября, 04:02 • 17803 просмотра
В детсадах рф хотят заменить изучение букв и цифр «моральными ориентирами» — ЦПД30 сентября, 04:31 • 12681 просмотра
ВСУ ликвидировали почти полторы тысячи оккупантов за сутки30 сентября, 04:44 • 10677 просмотра
Во время рейса подрались пилоты украинского и российского происхождения — что известно об инциденте на борту Flydubai Video09:17 • 16772 просмотра
Fire Point использует данные об ударах российскими «Искандерами» и ракетами из КНДР при разработке FreyjaVideo12:46 • 4992 просмотра
публикации
Генераторы, скважины и мобильные котельные: как больницы Киева готовятся к зиме13:07 • 2332 просмотра
Fire Point использует данные об ударах российскими «Искандерами» и ракетами из КНДР при разработке FreyjaVideo12:46 • 5952 просмотра
"Это просто сокровище": диетолог рассказала о пользе тыквы для организма
Эксклюзив
30 сентября, 06:35 • 34453 просмотра
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв29 сентября, 16:32 • 57181 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы29 сентября, 16:13 • 61168 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Саудовская Аравия
Израиль
Реклама
УНН Lite
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 38483 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 44370 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 47595 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 54931 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»29 сентября, 00:05 • 56420 просмотра
Актуальное
Отопление
Шахед-136
Хранитель
Техника
Ланцет (барражирующий боеприпас)

В ЕС количество коммерческих авиарейсов выросло несмотря на подорожание авиационного топлива

Киев • УНН

 • 1352 просмотра

Летом 2026 года в ЕС выполнили более двух миллионов коммерческих рейсов. При этом авиационное топливо подорожало на 71% по сравнению с докризисным уровнем.

В ЕС количество коммерческих авиарейсов выросло несмотря на подорожание авиационного топлива

Количество коммерческих авиарейсов в Европейском союзе летом 2026 года превысило два миллиона, несмотря на рост цен на авиационное топливо. Больше всего рейсов было выполнено в июле и августе. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Подробности

В августе было выполнено 708 980 рейсов — на 2,3% больше, чем в августе 2025 года, и на 5,7% больше, чем в августе 2024-го. Июль был несколько более загруженным — 709 931 рейс, тогда как в июне их было 662 480.

Все три месяца были более загруженными, чем за аналогичные периоды прошлого года. По данным Eurostat, в июне количество рейсов выросло на 2,1% в годовом выражении, а в июле — на 2,8%.

Рост был неравномерным в странах ЕС

Однако рост в августе наблюдался не во всех странах — членах ЕС.

Количество коммерческих рейсов по сравнению с прошлым годом выросло в 19 странах ЕС, но сократилось в восьми.

Наибольший годовой рост зафиксировала Словакия — 37%, за ней следуют Мальта — 12,4% и Эстония — 8,3%.

Испания увеличила количество рейсов больше всего в абсолютном выражении — на 9600 по сравнению с августом 2025 года. В Италии было на 8128 рейсов больше, тогда как рост на 37% в Словакии означал дополнительные 1325 рейсов.

Наибольшее сокращение зафиксировали в Австрии — 4,7%. Количество рейсов также уменьшилось на 3% на Кипре и на 2,4% в Германии.

Цены на авиатопливо растут

Этот рост цен происходит в период, когда авиакомпании несут значительные расходы. По данным EUROCONTROL — общеевропейской организации, занимающейся управлением и координацией воздушного движения, — в августе цены на авиационное топливо в Европе снова выросли после весеннего снижения.

В июньском прогнозе Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предполагала, что совокупная чистая прибыль европейских авиакомпаний снизится с ожидаемых 13 млрд долларов (11,5 млрд евро) в 2025 году до 9,6 млрд долларов в 2026 году, указывая на расходы на топливо как на существенный фактор давления.

По данным EUROCONTROL, средняя цена авиационного топлива в Европе в августе составляла 3,86 доллара за галлон, что на 71% превышает показатель, зафиксированный до начала кризиса на Ближнем Востоке; организация связывает этот новый рост цен с геополитической напряжённостью и давлением на цепочки поставок топлива.

IATA оценивает, что европейские авиакомпании захеджировали около 70% своих потребностей в топливе ещё до начала нынешнего кризиса, однако предупреждает, что рост расходов в конечном итоге скажется на стоимости услуг, поскольку Европа сталкивается со значительным ценовым давлением, обусловленным, в частности, зависимостью от импорта топлива из стран Персидского залива.

Трамп «очень серьезно» рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива из США из-за рекордных цен28.09.26, 05:16 • 10063 просмотра

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Австрия
Европейский Союз
Мальта
Италия
Испания
Европа
Германия
Словакия
Эстония
Кипр