В ЕС количество коммерческих авиарейсов выросло несмотря на подорожание авиационного топлива

Количество коммерческих авиарейсов в Европейском союзе летом 2026 года превысило два миллиона, несмотря на рост цен на авиационное топливо. Больше всего рейсов было выполнено в июле и августе. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

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В августе было выполнено 708 980 рейсов — на 2,3% больше, чем в августе 2025 года, и на 5,7% больше, чем в августе 2024-го. Июль был несколько более загруженным — 709 931 рейс, тогда как в июне их было 662 480.

Все три месяца были более загруженными, чем за аналогичные периоды прошлого года. По данным Eurostat, в июне количество рейсов выросло на 2,1% в годовом выражении, а в июле — на 2,8%.

Рост был неравномерным в странах ЕС

Однако рост в августе наблюдался не во всех странах — членах ЕС.

Количество коммерческих рейсов по сравнению с прошлым годом выросло в 19 странах ЕС, но сократилось в восьми.

Наибольший годовой рост зафиксировала Словакия — 37%, за ней следуют Мальта — 12,4% и Эстония — 8,3%.

Испания увеличила количество рейсов больше всего в абсолютном выражении — на 9600 по сравнению с августом 2025 года. В Италии было на 8128 рейсов больше, тогда как рост на 37% в Словакии означал дополнительные 1325 рейсов.

Наибольшее сокращение зафиксировали в Австрии — 4,7%. Количество рейсов также уменьшилось на 3% на Кипре и на 2,4% в Германии.

Цены на авиатопливо растут

Этот рост цен происходит в период, когда авиакомпании несут значительные расходы. По данным EUROCONTROL — общеевропейской организации, занимающейся управлением и координацией воздушного движения, — в августе цены на авиационное топливо в Европе снова выросли после весеннего снижения.

В июньском прогнозе Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предполагала, что совокупная чистая прибыль европейских авиакомпаний снизится с ожидаемых 13 млрд долларов (11,5 млрд евро) в 2025 году до 9,6 млрд долларов в 2026 году, указывая на расходы на топливо как на существенный фактор давления.

По данным EUROCONTROL, средняя цена авиационного топлива в Европе в августе составляла 3,86 доллара за галлон, что на 71% превышает показатель, зафиксированный до начала кризиса на Ближнем Востоке; организация связывает этот новый рост цен с геополитической напряжённостью и давлением на цепочки поставок топлива.

IATA оценивает, что европейские авиакомпании захеджировали около 70% своих потребностей в топливе ещё до начала нынешнего кризиса, однако предупреждает, что рост расходов в конечном итоге скажется на стоимости услуг, поскольку Европа сталкивается со значительным ценовым давлением, обусловленным, в частности, зависимостью от импорта топлива из стран Персидского залива.

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