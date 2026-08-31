Біля берегів Кіпру перекинувся пасажирський пором – 8 загиблих, 18 людей зникли безвісти
Київ • УНН
Пором із 267 людьми на борту перекинувся біля Кіпру: 8 загинули, 18 зникли безвісти. Капітана та сімох членів екіпажу затримали.
Щонайменше 8 людей загинули, ще 18 вважаються зниклими безвісти після аварії пасажирського порома біля узбережжя північної частини Кіпру. Більшість людей, які перебували на борту, вдалося врятувати, повідомляє BBC, пише УНН.
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На борту судна перебували 259 пасажирів та 8 членів екіпажу. Пором вирушив із Кіренії до Туреччини близько 12:30 за місцевим часом, після чого почав набирати воду та перекинувся.
За словами голови турецько-кіпрської адміністрації Юнала Юстеля, судно потрапило під удар 2 хвиль. Після першої капітан намагався стабілізувати пором, однак друга хвиля спричинила надходження води.
Капітана та членів екіпажу затримали
Капітана та 7 членів екіпажу затримали в межах розслідування причин катастрофи. Влада також намагається дістати "чорну скриньку" порома, який після аварії повністю затонув.
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До пошуково-рятувальної операції залучили гелікоптери та катери берегової охорони. Туреччина також направила сили для допомоги в пошуках 18 людей, місцеперебування яких залишається невідомим.
Пором Filo Jet під прапором Туреччини мав вирушити ще в суботу, однак рейс відклали через несприятливі погодні умови. Один із місцевих жителів, який допоміг врятувати близько 65 людей, розповів BBC, що море залишалося бурхливим і виходити в рейс було небезпечно.
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