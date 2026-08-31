Біля берегів Кіпру перекинувся пасажирський пором – 8 загиблих, 18 людей зникли безвісти

$44.5451.86
ukenru
03:15 • 9330 перегляди
Атакований біля новоросійська російський суховантаж дрейфував до Туреччини та сів на мілинуPhoto
02:38 • 10913 перегляди
Google пішов на поступки Трампу та перейменував озеро Онтаріо на "Озеро Америка"
01:55 • 9646 перегляди
У Сенаті США закликали Палату представників терміново ухвалити нові санкції проти росії
00:55 • 10805 перегляди
Депутат держдуми рф закликав застосувати ядерну зброю проти України
00:16 • 11063 перегляди
Верховний лідер Ірану закликав мусульманські країни об'єднатися проти США та Ізраїлю
30 серпня, 21:36 • 14431 перегляди
У Литві та Чехії біля оборонних компаній з'явилися траурні вінки – підозрюють провокацію спецслужб рфPhoto
30 серпня, 21:15 • 14915 перегляди
У Німеччині партія Вагенкнехт хоче разом з AfD виступити проти допомоги Україні
30 серпня, 12:11 • 31399 перегляди
росія посилює "сіру" війну проти Європи - WSJ
30 серпня, 10:49 • 38329 перегляди
росія має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла - Зеленський про "далекобійні санкції"Video
Ексклюзив
30 серпня, 08:01 • 36722 перегляди
Початок вересня може бути напруженим: астролог назвала ключові дати для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1.5м/с
75%
749мм
Популярнi новини
Трамп заявив, що США поповнюватимуть стратегічний нафтовий резерв за рахунок венесуельської нафти30 серпня, 19:28 • 4300 перегляди
США вдарили по ракетних установках КВІР на іранському острові Ларак – Al Jazeera30 серпня, 20:08 • 3550 перегляди
У росії страйкують шахтарі, яким майже рік не платять зарплати30 серпня, 20:23 • 5704 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 11348 перегляди
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі00:06 • 6826 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 108495 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 110477 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково28 серпня, 12:21 • 87803 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 86013 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 83545 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Даг Форд
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Канада
Іран
Реклама
УНН Lite
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі00:06 • 7088 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 11482 перегляди
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 37777 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 37140 перегляди
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 55200 перегляди
Актуальне
Техніка
Brent
P-800 Oniks
Су-30
Dragon (космічний корабель)

Біля берегів Кіпру перекинувся пасажирський пором – 8 загиблих, 18 людей зникли безвісти

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Пором із 267 людьми на борту перекинувся біля Кіпру: 8 загинули, 18 зникли безвісти. Капітана та сімох членів екіпажу затримали.

Біля берегів Кіпру перекинувся пасажирський пором – 8 загиблих, 18 людей зникли безвісти

Щонайменше 8 людей загинули, ще 18 вважаються зниклими безвісти після аварії пасажирського порома біля узбережжя північної частини Кіпру. Більшість людей, які перебували на борту, вдалося врятувати, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

На борту судна перебували 259 пасажирів та 8 членів екіпажу. Пором вирушив із Кіренії до Туреччини близько 12:30 за місцевим часом, після чого почав набирати воду та перекинувся.

За словами голови турецько-кіпрської адміністрації Юнала Юстеля, судно потрапило під удар 2 хвиль. Після першої капітан намагався стабілізувати пором, однак друга хвиля спричинила надходження води.

Капітана та членів екіпажу затримали

Капітана та 7 членів екіпажу затримали в межах розслідування причин катастрофи. Влада також намагається дістати "чорну скриньку" порома, який після аварії повністю затонув.

Українців серед постраждалих після перекидання порома біля Північного Кіпру немає30.08.26, 21:25 • 6320 переглядiв

До пошуково-рятувальної операції залучили гелікоптери та катери берегової охорони. Туреччина також направила сили для допомоги в пошуках 18 людей, місцеперебування яких залишається невідомим.

Пором Filo Jet під прапором Туреччини мав вирушити ще в суботу, однак рейс відклали через несприятливі погодні умови. Один із місцевих жителів, який допоміг врятувати близько 65 людей, розповів BBC, що море залишалося бурхливим і виходити в рейс було небезпечно.

Біля Кіпру перекинувся пором - із 267 людей на борту врятували 15930.08.26, 16:27 • 8788 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Евакуація
Сутички
Туреччина
Кіпр