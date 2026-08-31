Біля берегів Кіпру перекинувся пасажирський пором – 8 загиблих, 18 людей зникли безвісти

Трамп заявив, що США поповнюватимуть стратегічний нафтовий резерв за рахунок венесуельської нафти

Трамп заявив, що США поповнюватимуть стратегічний нафтовий резерв за рахунок венесуельської нафти

Трамп заявив, що США поповнюватимуть стратегічний нафтовий резерв за рахунок венесуельської нафти

Трамп заявив, що США поповнюватимуть стратегічний нафтовий резерв за рахунок венесуельської нафти

США вдарили по ракетних установках КВІР на іранському острові Ларак – Al Jazeera

США вдарили по ракетних установках КВІР на іранському острові Ларак – Al Jazeera

США вдарили по ракетних установках КВІР на іранському острові Ларак – Al Jazeera

США вдарили по ракетних установках КВІР на іранському острові Ларак – Al Jazeera