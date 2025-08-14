ПСЖ виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Тоттенгем у серії пенальті

$41.430.02
48.080.12
ukenru
19:25 • 4850 перегляди
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
16:57 • 15596 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45 • 24374 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 27535 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 32764 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 71356 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 74542 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 141351 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 64910 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 117911 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
69%
756мм
Популярнi новини
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 42301 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ13 серпня, 13:12 • 39432 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 19088 перегляди
Нардепа Федора Христенка оголосили в розшук: нові деталі справи13 серпня, 15:06 • 15065 перегляди
Німеччина профінансує пакет американської зброї для України на $500 мільйонів16:35 • 6482 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 141351 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 117909 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 110100 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 121019 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 92531 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Денис Шмигаль
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 19093 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 42313 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 96389 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 113072 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 46455 перегляди
Актуальне
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Brent
Пістолет
MultiCam (камуфляж)

ПСЖ виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Тоттенгем у серії пенальті

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Французький ПСЖ здобув Суперкубок УЄФА-2025, перемігши англійський Тоттенгем. Парижани відігралися з 0:2 і виграли в серії пенальті 4:3.

ПСЖ виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Тоттенгем у серії пенальті

Французький "ПСЖ" став володарем футбольного Суперкубку УЄФА-2025. У матчі в італійському Удіне на стадіоні "Фріулі" парижани здолали англійський "Тоттенгем", повідомляє УНН.

Деталі

У кінцівці першого тайму захисник лондонців Мікі ван де Вен відкрив рахунок у матчі - 1:0.

А майже одразу після перерви центрбек "Тоттенгема" Крістіан Ромеро подвоїв перевагу "шпор" - 2:0.

Ближче до завершення основного часу парижани оговталия: спочатку корейський хавбек "ПСЖ" Лі Канг Ін скоротив відставання в рахунку - 2:1.

А на 4-й доданій хвилині португалський форвард французького клубу Гонсалу Рамуш перевів гру в овертайм.

Протягом 30-ти додаткових хвилин команди не змогли вразити ворота одна одної, тож доля гри вирішувалася у серії пенальті. У "футбольній лотереї" більше пощастило "ПСЖ" (4:3). Таким чином, чемпіони Франції вперше стали володарями Суперкубка УЄФА.

Також варто додати, що попри відсутність на полі, український новобранець "ПСЖ" Ілля Забарний завоював свій перший трофей у складі нового клубу.

Нагадаємо

Напередодні матчу за Суперкубок УЄФА букмекери віддавли перевагу французам - коєфіцієнт 1,4. На перемогу англійців ставки приймалися з коєфіцієнтом 6,4.

"Собі – честь, Україні – слава": УАФ представила оновлений трофей Кубку України з футболу 17.07.25, 14:35 • 4404 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Спорт
УЄФА
Франція