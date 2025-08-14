ПСЖ виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Тоттенгем у серії пенальті
Французький ПСЖ здобув Суперкубок УЄФА-2025, перемігши англійський Тоттенгем. Парижани відігралися з 0:2 і виграли в серії пенальті 4:3.
Французький "ПСЖ" став володарем футбольного Суперкубку УЄФА-2025. У матчі в італійському Удіне на стадіоні "Фріулі" парижани здолали англійський "Тоттенгем", повідомляє УНН.
У кінцівці першого тайму захисник лондонців Мікі ван де Вен відкрив рахунок у матчі - 1:0.
А майже одразу після перерви центрбек "Тоттенгема" Крістіан Ромеро подвоїв перевагу "шпор" - 2:0.
Ближче до завершення основного часу парижани оговталия: спочатку корейський хавбек "ПСЖ" Лі Канг Ін скоротив відставання в рахунку - 2:1.
А на 4-й доданій хвилині португалський форвард французького клубу Гонсалу Рамуш перевів гру в овертайм.
Протягом 30-ти додаткових хвилин команди не змогли вразити ворота одна одної, тож доля гри вирішувалася у серії пенальті. У "футбольній лотереї" більше пощастило "ПСЖ" (4:3). Таким чином, чемпіони Франції вперше стали володарями Суперкубка УЄФА.
Також варто додати, що попри відсутність на полі, український новобранець "ПСЖ" Ілля Забарний завоював свій перший трофей у складі нового клубу.
Напередодні матчу за Суперкубок УЄФА букмекери віддавли перевагу французам - коєфіцієнт 1,4. На перемогу англійців ставки приймалися з коєфіцієнтом 6,4.
