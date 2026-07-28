На Украине раскрыли сеть псевдоинвестиционных центров, обманувшую около 800 человек на более чем 40 млн грн

На Украине правоохранители раскрыли деятельность сети псевдоинвестиционных центров, участники которой под видом заработка на криптовалюте обманывали граждан Украины и других государств. От действий мошенников могли пострадать около 800 человек, а сумма причиненного ущерба превышает 40 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров киберуправления Офиса Генерального прокурора прекращена деятельность преступной организации, участники которой под видом инвестирования в криптовалюту завладевали средствами граждан Украины и других государств - говорится в сообщении.

По предварительным данным, от деятельности мошеннической сети могли пострадать около 800 человек, а общая сумма причиненного ущерба превышает 40 млн грн.

По данным следствия, преступную схему организовали двое жителей Харькова. Они создали разветвленную структуру с четким распределением ролей между участниками, финансировали ее деятельность и обеспечивали меры конспирации.

К функционированию сети привлекли SMM-специалистов, менеджеров и так называемых трейдеров. Через Facebook и Instagram они рекламировали "легкий заработок", псевдоинвестиционные курсы и якобы прибыльные операции с криптовалютой. В дальнейшем общение с потенциальными потерпевшими переводили в WhatsApp, Telegram и Discord.

Используя методы социальной инженерии, специализированное программное обеспечение и современные средства связи, участники организации входили в доверие к гражданам и склоняли их к вложению средств в фиктивные инвестиционные проекты. При этом выясняли их материальное положение, в частности наличие сбережений, кредитных лимитов, ценного имущества и возможность занять средства.

Потерпевших убеждали переводить деньги и криптоактивы на подконтрольные электронные кошельки, совершать операции на фиктивных инвестиционных платформах, а в отдельных случаях — предоставлять удаленный доступ к собственным телефонам и компьютерам.

Для создания иллюзии успешного инвестирования демонстрировали фиктивный рост прибыли. Когда люди пытались вернуть вложенные средства, от них требовали дополнительные платежи якобы за уплату налогов, комиссий, страхование или разблокировку счетов. Полученные цифровые активы переводили через криптовалютные биржи, конвертировали в наличные и присваивали.

Сейчас в уголовном производстве установлено семеро потерпевших граждан Украины, которым причинен ущерб на сумму более 10 млн грн. Работа по идентификации других потерпевших продолжается.

Для прекращения деятельности преступной организации проведено 12 обысков в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске.

Четырех лиц, среди которых двое организаторов, задержаны и уведомлены о подозрении в организации и участии в преступной организации, а также в мошенничестве, совершенном организованной группой и в особо крупных размерах.

Их действия квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190 УК Украины.

По ходатайствам прокуроров суд избрал всем четырем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Трем подозреваемым, среди которых двое организаторов, определена альтернативная мера пресечения в виде залога по 40 млн грн каждому, еще одному - 1,5 млн грн.

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