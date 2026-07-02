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Иностранные "кадры" и фейковые инвестиции: в Киеве разоблачили мошеннический колл-центр, обманувший граждан США на более чем полмиллиона долларов

Киев • УНН

 • 1304 просмотра

В Киеве прекращена деятельность мошеннического колл-центра, обманывавшего граждан США. Установлено не менее 20 потерпевших, сумма ущерба превышает 500 тысяч долларов.

Иностранные "кадры" и фейковые инвестиции: в Киеве разоблачили мошеннический колл-центр, обманувший граждан США на более чем полмиллиона долларов

В Киеве прекращена деятельность мошеннического колл-центра, который работал, обманывая граждан Соединенных Штатов Америки. Об этом говорится в сообщении Генерального прокурора Руслана Кравченко, передает УНН.

"В Киеве прекращена деятельность мошеннического колл-центра, который работал, обманывая граждан Соединенных Штатов Америки.

По данным следствия, работу подпольного офиса обеспечивали около 20 человек. В целом его инфраструктура была рассчитана почти на 60 рабочих мест", - сообщил Генпрокурор.

Персонал подбирали из стран Западной Африки, Южной Америки, ЕС и Украины. Главное требование - свободное владение английским языком. Все кандидаты проходили проверку на полиграфе, чтобы минимизировать риск утечки информации или контактов с правоохранителями.

"Схема была отработана до деталей. Операторы звонили гражданам США и убеждали их инвестировать средства в криптовалюту, акции и ценные бумаги. На самом деле использовали фейковые инвестиционные платформы и подконтрольные мошенникам криптобиржи. После получения денег средства выводили на подконтрольные счета, а связь с "инвесторами" просто прекращали", - разъяснил Кравченко схему работы мошенников.

По его словам, на данный момент установлено как минимум 20 потерпевших граждан США. Общая сумма убытков превышает 500 тысяч долларов. В то же время мы понимаем, что реальное количество жертв может быть значительно большим.

Во время обысков изъято почти 50 единиц компьютерной техники, более 30 мобильных телефонов, базы данных граждан США, черновые записи и другие доказательства преступной деятельности.

Следствие продолжается. Анализируют изъятую технику, устанавливают организаторов, администраторов и всех других участников этой схемы.

По словам Генерального прокурора, это не единичный случай, а системная работа. Только с начала 2026 года прокуроры провели более 200 обысков и ликвидировали около сотни мошеннических колл-центров. Среди них — транснациональные сети, раскрытые совместно с правоохранительными органами Литвы, Латвии, Чехии, Польши и Казахстана.

"Украина не будет территорией, где международные мошеннические сети могут зарабатывать миллионы, прикрываясь войной или анонимностью в интернете. Если преступление совершается с территории нашего государства, ответ будет один: раскрытие, расследование и привлечение виновных к ответственности. (....) Для меня принципиально, чтобы Украина ассоциировалась не с местом, где прячутся международные мошенники, а с государством, которое их находит и привлекает к ответственности", - подчеркнул Генпрокурор.

Мошенники обманывали граждан ЕС в схеме на €300 тыс. через колл-центр с "дропами", их разоблачили в рамках международной кибероперации - Генпрокурор18.03.26, 10:42 • 3713 просмотров

Евгений Царенко

Криминал и ЧП