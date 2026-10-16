В Испании задержали организатора схемы по завладению 71 млн грн на теплоснабжении Ивано-Франковска

$44.890.0950.310.04
ukenru
03:17 • 4262 просмотра
Зеленский раскритиковал сделку Трампа с Россией по дизельному топливу, а действия Москвы в отношении мира назвал "пародией"
02:38 • 8304 просмотра
На российских дронах «Молния-2» обнаружили загадочные устройства: может ли это быть аналогом Starlink
01:56 • 10070 просмотра
Путин заявил о захвате 6500 кв. км Украины, но реальные успехи армии РФ в 45 раз меньше — ISW
01:17 • 10396 просмотра
НПЗ «роснефти», обеспечивающий москву топливом, остановил часть производства после атаки дронов
00:38 • 10805 просмотра
Лукашенко заявил, что Трамп не имеет права диктовать Украине, кто должен быть её президентом
23:56 • 11286 просмотра
"Их вообще не следует пускать в Европу" — в Финляндии предлагают запретить россиянам туристические визы
23:16 • 11363 просмотра
Поворот Трампа в сторону России вызвал недовольство американцев — СМИ
22:57 • 10719 просмотра
Зеленский готов на 100 дней прекратить удары по НПЗ России в обмен на расширение Starlink — WSJ
22:38 • 10243 просмотра
Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20
16 октября, 21:38 • 10786 просмотра
Украина накопила рекордные за 6 лет запасы газа перед зимой — Нафтогаз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.6м/с
99%
751мм
Популярные новости
Чтобы можно было спрогнозировать форс-мажоры — в приложении УЗ может появиться важная функцияPhoto16 октября, 18:13 • 15135 просмотра
Еще один день с графиками — как будут отключать свет в Украине в субботу16 октября, 18:22 • 9236 просмотра
Маск предложил Трампу замедлить работу Starlink в Украине — СМИ16 октября, 18:52 • 11675 просмотра
Леброн Джеймс устроил неожиданный сюрприз Ашеру на 48-летиеPhoto16 октября, 21:05 • 11397 просмотра
KFC отказывается от Pepsi в пользу Coca-Cola: PepsiCo может потерять $500 миллионов в год22:06 • 7820 просмотра
публикации
Бизнес предупреждает об остановке авиакомпаний и срыве оборонных контрактов
Эксклюзив
16 октября, 13:30 • 40126 просмотра
Банки задерживают платежи по внесению залогов в ВАКС: как это может быть связано с Пышным и НАБУ
Эксклюзив
16 октября, 13:11 • 36853 просмотра
Дюбуа vs Уордли 2: анонс боя за титул WBO в ЛондонеVideo16 октября, 12:17 • 40409 просмотра
Бронирование по-новому: почему заверения правительства не сняли обеспокоенность бизнеса и парламентаPhoto
Эксклюзив
16 октября, 10:05 • 49264 просмотра
От распродажи советского ОПК до собственной баллистики: что потеряла и восстанавливает Украина
Эксклюзив
16 октября, 08:56 • 55716 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Европа
Луцк
Реклама
УНН Lite
Билли Джоэл заявил, что врачи запретили ему выступать и водить автомобиль03:05 • 794 просмотра
Джонни Депп оказался в центре нового скандала: известный актер отрекся от дружбы с нимPhoto02:05 • 1952 просмотра
Леди Гагу обвинили в пренебрежительном отношении к легендарной певице и требуют извиненийPhoto01:06 • 2934 просмотра
Тома Круза обвинили в попытке привлечь Джима Керри к саентологии00:06 • 5180 просмотра
Хакеры атаковали сотни супермаркетов в Европе: холодильники нагрелись до 50 градусов23:05 • 4662 просмотра
Актуальное
Старлинк
Таймс
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Отопление

В Испании задержали организатора схемы по завладению 71 млн грн на теплоснабжении Ивано-Франковска

Киев • УНН

 • 6866 просмотра

В Испании задержали 40-летнего жителя Киевской области, подозреваемого в организации схемы с завышением тарифов на тепло. Украина готовит запрос на экстрадицию.

В Испании задержали организатора схемы по завладению 71 млн грн на теплоснабжении Ивано-Франковска

В Испании задержали жителя Киевской области, которого подозревают в руководстве преступной организацией, завладевшей более 71 млн грн во время формирования тарифов на теплоснабжение в Ивано-Франковске. Сейчас украинские прокуроры готовят запрос на его экстрадицию. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

14 октября в Испании задержали 40-летнего жителя Киевской области, которого подозревают в создании и руководстве преступной организацией, а также завладении более 71 млн грн во время формирования тарифов на теплоснабжение в Ивано-Франковске. С января 2026 года он находился в международном розыске

- говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина возглавил преступную организацию из пяти человек, в которую входили учредитель и руководители частных компаний, производивших и транспортировавших тепловую энергию в Ивано-Франковской общине. Конечным бенефициаром связанных предприятий был организатор.

В течение отопительных сезонов 2021–2023 годов участники подавали органам местного самоуправления недостоверные расчеты для формирования тарифов: искусственно завышали расходы на производство тепла и скрывали его фактические потери во время транспортировки.

В результате бюджету Ивано-Франковска нанесен ущерб на сумму более 71 млн грн, а жители города платили за тепло, которого фактически не получали.

В декабре 2025 года мужчине заочно сообщили о подозрении в завладении имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. В январе 2026 года ему сообщили о новом подозрении — в создании и руководстве преступной организацией, завладении имуществом в особо крупных размерах и внесении заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Следствие установило, что подозреваемый выехал из Украины еще в июне 2025 года. 22 января 2026 года его объявили в международный розыск

- добавили в Генпрокуратуре.

Сейчас прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры готовят запрос к компетентным органам Испании о его экстрадиции в Украину.

Обвинительный акт в отношении остальных четырех участников организации прокуроры направили в суд в марте 2026 года. Судебное разбирательство продолжается.

Трех полицейских в Днепропетровской области подозревают в разбое со стрельбой ради $68 тысяч16.10.26, 10:37 • 3894 просмотра

Ольга Розгон

ЭкономикаКриминал и ЧП
Тарифы
Отопление
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Испания
Украина
Ивано-Франковск