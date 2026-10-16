В Испании задержали организатора схемы по завладению 71 млн грн на теплоснабжении Ивано-Франковска

В Испании задержали жителя Киевской области, которого подозревают в руководстве преступной организацией, завладевшей более 71 млн грн во время формирования тарифов на теплоснабжение в Ивано-Франковске. Сейчас украинские прокуроры готовят запрос на его экстрадицию. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

14 октября в Испании задержали 40-летнего жителя Киевской области, которого подозревают в создании и руководстве преступной организацией, а также завладении более 71 млн грн во время формирования тарифов на теплоснабжение в Ивано-Франковске. С января 2026 года он находился в международном розыске - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина возглавил преступную организацию из пяти человек, в которую входили учредитель и руководители частных компаний, производивших и транспортировавших тепловую энергию в Ивано-Франковской общине. Конечным бенефициаром связанных предприятий был организатор.

В течение отопительных сезонов 2021–2023 годов участники подавали органам местного самоуправления недостоверные расчеты для формирования тарифов: искусственно завышали расходы на производство тепла и скрывали его фактические потери во время транспортировки.

В результате бюджету Ивано-Франковска нанесен ущерб на сумму более 71 млн грн, а жители города платили за тепло, которого фактически не получали.

В декабре 2025 года мужчине заочно сообщили о подозрении в завладении имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. В январе 2026 года ему сообщили о новом подозрении — в создании и руководстве преступной организацией, завладении имуществом в особо крупных размерах и внесении заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Следствие установило, что подозреваемый выехал из Украины еще в июне 2025 года. 22 января 2026 года его объявили в международный розыск - добавили в Генпрокуратуре.

Сейчас прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры готовят запрос к компетентным органам Испании о его экстрадиции в Украину.

Обвинительный акт в отношении остальных четырех участников организации прокуроры направили в суд в марте 2026 года. Судебное разбирательство продолжается.

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