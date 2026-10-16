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Трех полицейских в Днепропетровской области подозревают в разбое со стрельбой ради $68 тысяч

Киев • УНН

 • 3894 просмотра

В Днепропетровской области трех полицейских подозревают в нападении на мужчину и завладении криптовалютой и наличными на сумму более $68 тысяч. Всех взяли под стражу с залогом по 3 млн грн.

Трех полицейских в Днепропетровской области подозревают в разбое со стрельбой ради $68 тысяч

В Днепропетровской области троих полицейских подозревают в разбойном нападении на жителя Никополя, во время которого они завладели его криптовалютой и наличными на сумму более $68 тысяч. Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры троим полицейским сообщили о подозрении в разбойном нападении на жителя Никополя. По данным следствия, они завладели его криптовалютой и наличными на общую сумму более 68 тыс. долларов США

- говорится в сообщении.

Среди подозреваемых — заместитель начальника одного из отделов полиции, заместитель начальника управления по борьбе с наркопреступностью ГУНП в области и оперуполномоченный этого управления.

По данным следствия, полицейские узнали, что мужчина располагает значительной суммой в криптовалюте, и решили завладеть его средствами.

Ночью 18 июня 2026 года двое подозреваемых напали на него посреди улицы, а третий координировал их действия. Потерпевшего повалили на землю, применили слезоточивый газ, несколько раз выстрелили в него из травматического оружия, заковали в наручники и избили.

Угрожая пистолетом, нападавшие заставили мужчину перевести криптовалюту стоимостью 51 тыс. долларов на подготовленный кошелек. После этого он должен был позвонить матери и потребовать передать все семейные сбережения. Опасаясь за жизнь сына, женщина отдала более 17 тыс. долларов США.

Завладев средствами, подозреваемые пригрозили убить мужчину, если он обратится в полицию или больницу. По данным следствия, деньги они распределили между собой

- добавили в Генпрокуратуре.

Действия полицейских квалифицированы по ч. 4 ст. 187 УК Украины — разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. 14 октября суд избрал всем троим меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога — по 3 млн грн каждому.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.

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Ольга Розгон

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