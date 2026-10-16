Трьох поліцейських на Дніпропетровщині підозрюють у розбої зі стріляниною заради $68 тисяч

На Дніпропетровщині трьох поліцейських підозрюють у розбійному нападі на жителя Нікополя, під час якого заволоділи його криптовалютою та готівкою на понад $68 тисяч. Усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури трьом поліцейським повідомлено про підозру в розбійному нападі на жителя Нікополя. За даними слідства, вони заволоділи його криптовалютою та готівкою на загальну суму понад 68 тис. доларів США - йдеться у повідомленні.

Серед підозрюваних - заступник начальника одного з відділів поліції, заступник начальника управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в області та оперуповноважений цього управління.

За даними слідства, поліцейські дізналися, що чоловік має значну суму в криптовалюті, та вирішили заволодіти його коштами.

Уночі 18 червня 2026 року двоє підозрюваних напали на нього посеред вулиці, а третій координував їхні дії. Потерпілого повалили на землю, застосували сльозогінний газ, кілька разів вистрілили в нього з травматичної зброї, закували в кайданки та побили.

Погрожуючи пістолетом, нападники змусили чоловіка переказати криптовалюту вартістю 51 тис. доларів на підготовлений гаманець. Після цього він мав зателефонувати матері та вимагати передати всі родинні заощадження. Побоюючись за життя сина, жінка віддала понад 17 тис. доларів США.

Заволодівши коштами, підозрювані пригрозили вбити чоловіка, якщо він звернеться до поліції чи лікарні. За даними слідства, гроші вони розподілили між собою - додали у Генпрокуратурі.

Дії поліцейських кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 КК України - розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. 14 жовтня суд обрав усім трьом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави — по 3 млн грн кожному.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до злочину.

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