Трьох поліцейських на Дніпропетровщині підозрюють у розбої зі стріляниною заради $68 тисяч

$44.890.0950.310.04
ukenru
07:50 • 6222 перегляди
росія атакувала енергетику у Києві та чотирьох областях, частина жителів без світла - Міненерго
07:11 • 5176 перегляди
У школах та лікарнях Києва розпочинають опалювальний сезон
Ексклюзив
06:37 • 24854 перегляди
Чи небезпечно вмиватися водою після відключень: імунолог пояснив, на що звертати увагу
05:42 • 24930 перегляди
Луцьк без світла, у Києві екстрені відключення - що відомо про наслідки атаки рф на ранок
04:57 • 33380 перегляди
Нафта дорожчає через ситуацію на Близькому Сході, а не удари України по російських НПЗ - Reuters
04:25 • 49833 перегляди
Нічні удари росії по українських регіонах - де було гучно та наслідки
03:18 • 30698 перегляди
"Я не прихильник Зеленського": Трамп заявив, що з українським президентом важче домовитися, ніж із путінимVideo
16 жовтня, 02:18 • 29013 перегляди
Один удар "Нептуна" завдав російській авіації більших втрат, ніж вона встигла поповнити за 2026 рік
16 жовтня, 01:38 • 23853 перегляди
Наказ обмежити Starlink для України все-таки надійшов із Білого дому: Reuters розкрив подробиці
16 жовтня, 00:56 • 19363 перегляди
путін пригрозив Україні новими ударами та заявив, що росія лише "відповідає"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
4.6м/с
97%
753мм
Популярнi новини
Зірка "Шерлока" та "Хоббіта" Мартін Фрімен таємно одружився з молодшою на 21 рік акторкоюPhoto15 жовтня, 23:06 • 29905 перегляди
Зендея готує новий фільм, подробиці якого Голлівуд поки тримає в таємниці16 жовтня, 00:06 • 33258 перегляди
93-річна зірка Голлівуду Берстін може встановити історичний рекорд і все завдяки онуціPhoto16 жовтня, 01:06 • 26419 перегляди
Неандертальця вбили списом 75 тисяч років тому: вчені знайшли сліди давнього насильства03:05 • 23003 перегляди
Трамп знову зробив крайнім Зеленського і звинуватив у зростанні цін на нафту через обстріли російських НПЗ04:33 • 29318 перегляди
Публікації
Ціни знову пішли вгору: які продукти подорожчали в Україні лише за три дніPhoto08:35 • 228 перегляди
Чи небезпечно вмиватися водою після відключень: імунолог пояснив, на що звертати увагу
Ексклюзив
06:37 • 24783 перегляди
Зникла вода після обстрілу чи блекауту: як знайти безпечне джерело та правильно зберігати запаси15 жовтня, 15:55 • 60346 перегляди
Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно
Ексклюзив
15 жовтня, 13:05 • 60957 перегляди
ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують УкраїнуPhotoVideo15 жовтня, 12:19 • 65176 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Волинська область
Луцьк
Хмельницька область
Реклама
УНН Lite
Наздогнали Тейлор Свіфт: BTS встановив новий рекорд на Spotify05:54 • 14840 перегляди
Tesla показала літаючий Roadster, який розганяється до 100 км/год за 0,81 секундиVideo04:56 • 19879 перегляди
Неандертальця вбили списом 75 тисяч років тому: вчені знайшли сліди давнього насильства03:05 • 23215 перегляди
Колишній чоловік Софії Вергари розкрив несподівані подробиці їхнього розлучення16 жовтня, 02:06 • 21034 перегляди
93-річна зірка Голлівуду Берстін може встановити історичний рекорд і все завдяки онуціPhoto16 жовтня, 01:06 • 26619 перегляди
Актуальне
Серіали
Опалення
Starlink
Фільм
Шахед-136

Трьох поліцейських на Дніпропетровщині підозрюють у розбої зі стріляниною заради $68 тисяч

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

На Дніпропетровщині трьох поліцейських підозрюють у нападі на чоловіка та заволодінні криптовалютою і готівкою на понад $68 тисяч. Усіх взяли під варту із заставою по 3 млн грн.

Трьох поліцейських на Дніпропетровщині підозрюють у розбої зі стріляниною заради $68 тисяч

На Дніпропетровщині трьох поліцейських підозрюють у розбійному нападі на жителя Нікополя, під час якого заволоділи його криптовалютою та готівкою на понад $68 тисяч. Усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури трьом поліцейським повідомлено про підозру в розбійному нападі на жителя Нікополя. За даними слідства, вони заволоділи його криптовалютою та готівкою на загальну суму понад 68 тис. доларів США

- йдеться у повідомленні.

Серед підозрюваних - заступник начальника одного з відділів поліції, заступник начальника управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в області та оперуповноважений цього управління.

За даними слідства, поліцейські дізналися, що чоловік має значну суму в криптовалюті, та вирішили заволодіти його коштами.

Уночі 18 червня 2026 року двоє підозрюваних напали на нього посеред вулиці, а третій координував їхні дії. Потерпілого повалили на землю, застосували сльозогінний газ, кілька разів вистрілили в нього з травматичної зброї, закували в кайданки та побили.

Погрожуючи пістолетом, нападники змусили чоловіка переказати криптовалюту вартістю 51 тис. доларів на підготовлений гаманець. Після цього він мав зателефонувати матері та вимагати передати всі родинні заощадження. Побоюючись за життя сина, жінка віддала понад 17 тис. доларів США.

Заволодівши коштами, підозрювані пригрозили вбити чоловіка, якщо він звернеться до поліції чи лікарні. За даними слідства, гроші вони розподілили між собою

- додали у Генпрокуратурі.

Дії поліцейських кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 КК України - розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. 14 жовтня суд обрав усім трьом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави — по 3 млн грн кожному.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до злочину.

На Закарпатті священник УПЦ МП влаштував стрілянину по перехожих, є жертви15.10.26, 20:57 • 5728 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал
Воєнний стан
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Дніпропетровська область