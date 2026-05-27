В Ивано-Франковске главного архитектора и чиновников мэрии поймали на схеме продажи разрешений застройщикам - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 2784 просмотра

Главный архитектор города и другие должностные лица подозреваются в деле о взятках за выдачу градостроительной документации. Трое участников коррупционной схемы задержаны.

Топ-чиновники мэрии Ивано-Франковска зарабатывали на разрешительной документации для застройщиков - с "таксой" в 26 тыс. долл. США, сообщил в среду Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

В Ивано-Франковске разоблачен системный коррупционный механизм в сфере градостроительства и архитектурно-строительного контроля

- написал Кравченко.

"Должностные лица Ивано-Франковского городского совета совместно с руководителем специализированного коммунального предприятия превратили выдачу разрешительных документов в "платную услугу" для предпринимателей и застройщиков.

Схему организовали:

  • чиновник Департамента градостроительства и архитектуры – главный архитектор города;
    • чиновник Управления по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля;
      • директор КП, которое занимается разработкой градостроительной, проектной и землеустроительной документации в Ивано-Франковске", - сообщил Генпрокурор.

        По данным Генпрокурора, "чиновники горсовета выступали непосредственными организаторами и исполнителями оформления и подписания необходимых решений". "Директор коммунального предприятия исполнял роль главного контактного звена и пособника, он лично встречался с "клиентами", озвучивал установленные "таксы", убеждал заявителей в неизбежности платы и непосредственно собирал наличные".

        "Деньги с бизнесменов брали дважды: за выдачу градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков, а также за принятие решений о регистрации уведомлений о начале выполнения строительных работ", - указал Кравченко.

        Кроме того, по данным Генпрокурора, фигуранты "гарантировали предпринимателям содействие в дальнейшем оформлении арендованной коммунальной земли под объектами недвижимости в частную собственность".

        Четко задокументированы факты их преступной деятельности, в частности, вымогательство и получение взяток на 26 тыс. долл. США. 10 тыс. долл. США – от местной предпринимательницы за строительные паспорта на три участка, 5 тыс. долл. США – от представителя сети строительных супермаркетов за градостроительные условия и ограничения для одного участка, а также два транша в 8 тыс. долл. США и 3 тыс. долл. США – от строительной компании за аналогичные разрешительные документы и регистрацию начала строительства

        - указал Генпрокурор.

        "На данный момент все трое участников схемы задержаны. Им сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Кроме того, директору КП инкриминировано пособничество в указанном преступлении. Готовится ходатайство в суд об избрании всем троим меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил Кравченко.

        Ивано-Франковской областной прокуратурой совместно с СБУ, по его данным, проведено 25 обысков по местам жительства, в автомобилях и служебных кабинетах подозреваемых, а также лиц, которые могут быть причастны к схеме. Изъяты значительные суммы наличных, автопарк и оружие, отметил Генпрокурор.

        "Следствие продолжается. Устанавливаем других причастных лиц и дополнительные эпизоды получения взяток в строительной сфере региона. Работаем дальше", - указал Кравченко.

