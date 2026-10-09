Вечером россияне атаковали Ивано-Франковск «шахедом», погиб мужчина
Киев • УНН
Вечером российский дрон атаковал Ивано-Франковск, обломки попали в хозяйственное сооружение и убили сторожа. Мэр предупредил о новых ударах.
Вечером российские войска атаковали Ивано-Франковск ударным беспилотником типа «Шахед». В результате падения обломков дрона погиб мужчина, повреждено хозяйственное строение. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив, пишет УНН.
Детали
По словам мэра, обломки российского беспилотника попали в хозяйственное сооружение. В результате атаки погиб охранник, который находился на месте.
После удара возник пожар, который спасателям удалось локализовать. На месте работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия атаки и оказывающие необходимую помощь.
Мэр предупредил об угрозе повторных атак
Марцинкив призвал жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку в течение ночи возможны новые российские удары.
Еще раз подчеркиваю: к сожалению, в Украине нет ни одного безопасного места. Московские войска атакуют разные города, в частности Ивано-Франковск
Он добавил, что ситуация остается под контролем соответствующих служб, однако призвал жителей быть осторожными и реагировать на предупреждения об опасности.
Украина требует экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за массированных ударов России и десятков погибших — Сибига08.10.26, 23:29 • 6010 просмотров