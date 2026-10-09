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Ввечері росіяни атакували Івано-Франківськ "шахедом", загинув чоловік

Київ • УНН

 • 896 перегляди

Увечері російський дрон атакував Івано-Франківськ, уламки влучили в господарську споруду й убили сторожа. Мер попередив про нові удари.

Ввечері росіяни атакували Івано-Франківськ "шахедом", загинув чоловік

Увечері російські війська атакували Івано-Франківськ ударним безпілотником типу "Шахед". Унаслідок падіння уламків дрона загинув чоловік, пошкоджено господарську будівлю. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише УНН.

Деталі

За словами мера, уламки російського безпілотника влучили в господарську споруду. Внаслідок атаки загинув сторож, який перебував на місці.

Після удару виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося локалізувати. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки та надають необхідну допомогу.

Мер попередив про загрозу повторних атак

Марцінків закликав мешканців міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки протягом ночі можливі нові російські удари.

Ще раз підкреслюю, на жаль, немає жодного безпечного місця в Україні. Московські війська атакують різні міста, зокрема Івано-Франківськ

– наголосив міський голова.

Він додав, що ситуація залишається під контролем відповідних служб, однак закликав жителів бути обережними та реагувати на попередження про небезпеку.

Україна вимагає екстреного засідання Радбезу ООН через масовані удари росії та десятки загиблих – Сибіга08.10.26, 23:29 • 6298 переглядiв

Степан Гафтко

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