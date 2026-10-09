Ввечері росіяни атакували Івано-Франківськ "шахедом", загинув чоловік
Київ • УНН
Увечері російський дрон атакував Івано-Франківськ, уламки влучили в господарську споруду й убили сторожа. Мер попередив про нові удари.
Увечері російські війська атакували Івано-Франківськ ударним безпілотником типу "Шахед". Унаслідок падіння уламків дрона загинув чоловік, пошкоджено господарську будівлю. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише УНН.
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За словами мера, уламки російського безпілотника влучили в господарську споруду. Внаслідок атаки загинув сторож, який перебував на місці.
Після удару виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося локалізувати. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки та надають необхідну допомогу.
Мер попередив про загрозу повторних атак
Марцінків закликав мешканців міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки протягом ночі можливі нові російські удари.
Ще раз підкреслюю, на жаль, немає жодного безпечного місця в Україні. Московські війська атакують різні міста, зокрема Івано-Франківськ
Він додав, що ситуація залишається під контролем відповідних служб, однак закликав жителів бути обережними та реагувати на попередження про небезпеку.
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