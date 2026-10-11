россияне атаковали Ивано-Франковск беспилотниками — погибли 3 человека

В результате российской атаки беспилотников на Ивано-Франковск 11 октября погибли 3 человека. Один из пострадавших умер в больнице. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам главы области, 2 человека погибли непосредственно в результате удара, еще 1 человека с травмами доставили в больницу. Впоследствии медики сообщили о его смерти.

К сожалению, в больнице умер пострадавший в результате атаки БпЛА в Ивано-Франковске – написала Онищук.

Последствия российской атаки

По предварительной информации, в результате удара повреждено 1 здание. Данные о других возможных разрушениях сейчас уточняются.

На месте атаки работают соответствующие службы и специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и последствия удара.

Глава ОВА призвала жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не находиться на улице во время угрозы. Также она напомнила об опасности обломков беспилотников и призвала сообщать о таких находках экстренным службам.

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