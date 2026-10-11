росіяни атакували Івано-Франківськ безпілотниками – загинули 3 людини

Внаслідок російської атаки безпілотників на Івано-Франківськ 11 жовтня загинули 3 людини. Один із постраждалих помер у лікарні. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram, пише УНН.

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За словами очільниці області, 2 людини загинули безпосередньо внаслідок удару, ще 1 людину з травмами доправили до лікарні. Згодом медики повідомили про її смерть.

На жаль, у лікарні помер постраждалий внаслідок атаки БпЛА в Івано-Франківську – написала Онищук.

Наслідки російської атаки

За попередньою інформацією, внаслідок удару пошкоджено 1 будівлю. Дані про інші можливі руйнування наразі уточнюють.

На місці атаки працюють відповідні служби та фахівці, які встановлюють усі обставини й наслідки удару.

Голова ОВА закликала жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не перебувати на вулиці під час загрози. Також вона нагадала про небезпеку уламків безпілотників і закликала повідомляти про такі знахідки екстрені служби.

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