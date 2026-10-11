Удар по продовольчому магазину під Харковом забрав життя 3 людей, серед 7 поранених є дитина

У передмісті Харкова внаслідок влучання в будівлю продовольчого магазину загинули 3 людини, ще 7 отримали поранення, серед них – дитина. Кількість постраждалих продовжує зростати. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

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За словами очільника області, на місці удару працюють бригади екстреної медичної допомоги, які надають необхідну допомогу пораненим.

Окрім пошкодження будівлі магазину, внаслідок влучання виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив 5 автомобілів, які перебували поблизу.

Рятувальники ліквідовують наслідки удару

Підрозділи ДСНС працюють на місці події в посиленому режимі. Рятувальники намагаються приборкати пожежу та ліквідувати наслідки влучання.

Інформація про постраждалих уточнюється. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених, серед яких є дитина.

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