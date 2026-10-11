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Удар по продовольственному магазину под Харьковом унес жизнь 3 человек, среди 7 раненых есть ребенок

Киев • УНН

 • 1622 просмотра

Попадание в продовольственный магазин под Харьковом унесло жизни трех человек, еще семеро ранены, среди них ребенок. Огонь охватил пять автомобилей.

Удар по продовольственному магазину под Харьковом унес жизнь 3 человек, среди 7 раненых есть ребенок

В пригороде Харькова в результате попадания в здание продовольственного магазина погибли 3 человека, ещё 7 получили ранения, среди них — ребёнок. Количество пострадавших продолжает расти. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам главы области, на месте удара работают бригады экстренной медицинской помощи, которые оказывают необходимую помощь раненым.

Помимо повреждения здания магазина, в результате попадания возник масштабный пожар. Огонь охватил 5 автомобилей, находившихся поблизости.

Спасатели ликвидируют последствия удара

Подразделения ГСЧС работают на месте происшествия в усиленном режиме. Спасатели пытаются потушить пожар и ликвидировать последствия попадания.

Информация о пострадавших уточняется. В настоящее время известно о 3 погибших и 7 раненых, среди которых есть ребёнок.

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Степан Гафтко

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