В четырех районах Киева после российской атаки исчез свет и остановился электротранспорт
Киев • УНН
После российской атаки части четырех районов Киева остались без света. Троллейбусы и трамваи временно не курсируют.
В Киеве из-за российской атаки произошли аварийные отключения электроэнергии в части четырех районов. Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановили движение электротранспорта. Об этом сообщают Киевская городская военная администрация и городские транспортные службы, пишет УНН.
Детали
Проблемы с электроснабжением зафиксировали в части Деснянского, Оболонского, Подольского и Шевченковского районов столицы.
Из-за обесточивания на отдельных участках временно прекратили движение троллейбусы и трамваи. Информацию о восстановлении их работы и возможных изменениях в маршрутах обещают обнародовать дополнительно.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения
В КГВА подтвердили, что аварийные отключения электроэнергии связаны с российской атакой.
В настоящее время энергетики работают над максимально быстрым восстановлением электроснабжения в пострадавших районах столицы.
Сроки полного восстановления электроснабжения и движения городского электротранспорта пока не уточняют.
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