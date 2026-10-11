В четырех районах Киева после российской атаки исчез свет и остановился электротранспорт

"путин — мясник, он никогда не будет другом США" — республиканцы раскритиковали соглашение Трампа с Россией

Отношения Трампа и Зеленского достигли самой низкой точки, однако американцы не планируют прекращать предоставлять разведданные — WSJ

Международный день девочек отмечают 11 октября: история и цель праздника

США предложили рф ряд "стимулов" в обмен на прекращение ударов по энергетике Украины — СМИ

Три из трёх. Украинские дроны FP-1 поразили последний суперкомпьютер сервиса "Яндекс" в рф

Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским НПЗ и назвал условие

В Польше предупредили о возможном нападении на Туска и министра обороны

Более 20 погибших, десятки раненых и масштабные разрушения — новая волна атак рф на ряд областей Украины

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