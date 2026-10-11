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The New York Times
Шахед-136

В четырех районах Киева после российской атаки исчез свет и остановился электротранспорт

Киев • УНН

 • 172 просмотра

После российской атаки части четырех районов Киева остались без света. Троллейбусы и трамваи временно не курсируют.

В четырех районах Киева после российской атаки исчез свет и остановился электротранспорт

В Киеве из-за российской атаки произошли аварийные отключения электроэнергии в части четырех районов. Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановили движение электротранспорта. Об этом сообщают Киевская городская военная администрация и городские транспортные службы, пишет УНН.

Детали

Проблемы с электроснабжением зафиксировали в части Деснянского, Оболонского, Подольского и Шевченковского районов столицы.

Из-за обесточивания на отдельных участках временно прекратили движение троллейбусы и трамваи. Информацию о восстановлении их работы и возможных изменениях в маршрутах обещают обнародовать дополнительно.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения

В КГВА подтвердили, что аварийные отключения электроэнергии связаны с российской атакой.

В настоящее время энергетики работают над максимально быстрым восстановлением электроснабжения в пострадавших районах столицы.

Сроки полного восстановления электроснабжения и движения городского электротранспорта пока не уточняют.

США предложили рф ряд "стимулов" в обмен на прекращение ударов по энергетике Украины — СМИ11.10.26, 13:41 • 11889 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Взрывы
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Киев