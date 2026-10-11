США предложили рф ряд "стимулов" в обмен на прекращение ударов по энергетике Украины — СМИ

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Администрация президента США Дональда Трампа предложила России ряд экономических стимулов в обмен на согласие прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины или боевые действия на море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Среди возможных уступок — размораживание российских активов, соглашение по нефтяной компании "Лукойл" и ослабление ограничений на экспорт белорусских калийных удобрений.

Детали

По информации издания, американская администрация предложила Москве три варианта экономических стимулов, которые могли бы способствовать достижению договорённостей о частичном прекращении огня.

Первый предусматривает разблокирование миллиардов долларов российских государственных активов, замороженных на Западе после начала полномасштабного вторжения в Украину. Ранее в рамках переговорных инициатив обсуждалась возможность размораживания до 100 млрд долларов.

Второй вариант касается продажи части российской нефтяной компании "Лукойл" группе инвесторов с Ближнего Востока. Речь идёт о потенциальной многомиллиардной сделке.

Третье предложение предусматривает ослабление ограничений на экспорт калийных удобрений из Беларуси, которая остаётся одним из ближайших союзников России.

По данным NYT, эти вопросы обсуждались в ходе дипломатических контактов, активизировавшихся в конце сентября. С американской стороны ключевую роль в переговорах играли специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В то же время украинские чиновники, осведомлённые о ходе переговоров, были удивлены масштабами экономических уступок, которые Вашингтон готов предложить Москве ради ограниченного перемирия. Украинская сторона, по информации издания, настаивала на дополнительных гарантиях. В частности, Киев предлагал предусмотреть компенсационный механизм, согласно которому Украина получала бы средства, эквивалентные сумме размороженных российских активов.

Кроме того, украинские представители поднимали вопрос о дополнительной военной помощи в случае нарушения Россией договорённостей о прекращении огня.

В настоящее время неизвестно, согласилась ли Москва на какую-либо из предложенных инициатив. Официального подтверждения достижения договорённостей о частичном прекращении огня нет.

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Контекст

9 октября президент США Дональд Трамп объявил о договорённости с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу поставок российского дизельного топлива на американский и мировые рынки. После этого Министерство финансов США выдало временную лицензию, которая позволяет осуществлять отдельные операции с российским дизельным топливом до 7 апреля 2027 года.

В то же время во время переговоров американская сторона призвала Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Киев, в свою очередь, настаивал, что прекращение таких атак должно быть взаимным и предусматривать отказ России от ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Несмотря на дипломатические контакты, договорённостей об энергетическом или морском перемирии между Украиной и Россией по состоянию на 11 октября не объявляли.