США запропонували рф низку "стимулів" в обмін на припинення ударів по енергетиці України - ЗМІ

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Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала росії низку економічних стимулів в обмін на згоду припинити удари по енергетичній інфраструктурі України або бойові дії на морі. Про це повідомляє УНН із посиланням на The New York Times.

Серед можливих поступок – розморожування російських активів, угода щодо нафтової компанії "Лукойл" та послаблення обмежень на експорт білоруських калійних добрив.

Деталі

За інформацією видання, американська адміністрація запропонувала москві три варіанти економічних стимулів, які могли б сприяти досягненню домовленостей про часткове припинення вогню.

Перший передбачає розблокування мільярдів доларів російських державних активів, заморожених на Заході після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Раніше в межах переговорних ініціатив обговорювалася можливість розморожування до 100 млрд доларів.

Другий варіант стосується продажу частини російської нафтової компанії "Лукойл" групі інвесторів із Близького Сходу. Йдеться про потенційну багатомільярдну угоду.

Третя пропозиція передбачає послаблення обмежень на експорт калійних добрив із білорусі, яка залишається одним із найближчих союзників росії.

За даними NYT, ці питання обговорювалися під час дипломатичних контактів, які активізувалися наприкінці вересня. З американського боку ключову роль у переговорах відігравали спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Водночас українські посадовці, обізнані з перебігом переговорів, були здивовані масштабами економічних поступок, які Вашингтон готовий запропонувати москві заради обмеженого перемир'я. Українська сторона, за інформацією видання, наполягала на додаткових гарантіях. Зокрема, Київ пропонував передбачити компенсаційний механізм, за яким Україна отримувала б кошти, еквівалентні сумі розморожених російських активів.

Крім того, українські представники порушували питання додаткової військової допомоги у разі порушення росією домовленостей про припинення вогню.

Наразі невідомо, чи погодилася москва на будь-яку із запропонованих ініціатив. Офіційного підтвердження досягнення домовленостей щодо часткового припинення вогню немає.

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Контекст

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість із російським диктатором володимиром путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський та світові ринки. Після цього Міністерство фінансів США видало тимчасову ліцензію, яка дозволяє здійснювати окремі операції з російським дизельним пальним до 7 квітня 2027 року.

Водночас під час переговорів американська сторона закликала Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Київ натомість наполягав, що припинення таких атак має бути взаємним і передбачати відмову росії від ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Попри дипломатичні контакти, домовленостей про енергетичне або морське перемир'я між Україною та росією станом на 11 жовтня не оголошували.