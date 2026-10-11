У чотирьох районах Києва після російської атаки зникло світло та зупинився електротранспорт
Київ • УНН
Після російської атаки частини чотирьох районів Києва залишилися без світла. Тролейбуси й трамваї тимчасово не курсують.
У Києві через російську атаку виникли аварійні відключення електроенергії в частині чотирьох районів. Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух електротранспорту. Про це повідомляють Київська міська військова адміністрація та міські транспортні служби, пише УНН.
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Проблеми з електропостачанням зафіксували в частині Деснянського, Оболонського, Подільського та Шевченківського районів столиці.
Через знеструмлення на окремих ділянках тимчасово припинили рух тролейбуси та трамваї. Інформацію про відновлення їхньої роботи та можливі зміни в маршрутах обіцяють оприлюднити додатково.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання
У КМВА підтвердили, що аварійні відключення електроенергії пов'язані з російською атакою.
Наразі енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням живлення в постраждалих районах столиці.
Терміни повного відновлення електропостачання та руху громадського електротранспорту поки не уточнюють.
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