У чотирьох районах Києва після російської атаки зникло світло та зупинився електротранспорт

У Києві через російську атаку виникли аварійні відключення електроенергії в частині чотирьох районів. Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух електротранспорту. Про це повідомляють Київська міська військова адміністрація та міські транспортні служби, пише УНН.

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Проблеми з електропостачанням зафіксували в частині Деснянського, Оболонського, Подільського та Шевченківського районів столиці.

Через знеструмлення на окремих ділянках тимчасово припинили рух тролейбуси та трамваї. Інформацію про відновлення їхньої роботи та можливі зміни в маршрутах обіцяють оприлюднити додатково.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання

У КМВА підтвердили, що аварійні відключення електроенергії пов'язані з російською атакою.

Наразі енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням живлення в постраждалих районах столиці.

Терміни повного відновлення електропостачання та руху громадського електротранспорту поки не уточнюють.

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