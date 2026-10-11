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У чотирьох районах Києва після російської атаки зникло світло та зупинився електротранспорт

Київ • УНН

 • 560 перегляди

Після російської атаки частини чотирьох районів Києва залишилися без світла. Тролейбуси й трамваї тимчасово не курсують.

У чотирьох районах Києва після російської атаки зникло світло та зупинився електротранспорт

У Києві через російську атаку виникли аварійні відключення електроенергії в частині чотирьох районів. Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух електротранспорту. Про це повідомляють Київська міська військова адміністрація та міські транспортні служби, пише УНН.

Деталі

Проблеми з електропостачанням зафіксували в частині Деснянського, Оболонського, Подільського та Шевченківського районів столиці.

Через знеструмлення на окремих ділянках тимчасово припинили рух тролейбуси та трамваї. Інформацію про відновлення їхньої роботи та можливі зміни в маршрутах обіцяють оприлюднити додатково.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання

У КМВА підтвердили, що аварійні відключення електроенергії пов'язані з російською атакою.

Наразі енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням живлення в постраждалих районах столиці.

Терміни повного відновлення електропостачання та руху громадського електротранспорту поки не уточнюють.

США запропонували рф низку "стимулів" в обмін на припинення ударів по енергетиці України - ЗМІ11.10.26, 13:41 • 12315 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Вибухи
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Київ