Погибшие в результате удара по Ивано-Франковску оказались военнослужащими — мэр города

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Все 3 человека, погибшие в результате российской атаки беспилотников на Ивано-Франковск 11 октября, были военнослужащими. Ранее областные власти сообщали о погибших, не уточняя их статус. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, пишет УНН.

Детали

К сожалению, в результате удара по Ивано-Франковску у нас трое погибших. Погибшие — военнослужащие. Вечная память! Соболезнования родным — написал мэр.

Ранее глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила о 2 погибших и 1 раненом в результате атаки. Позже стало известно, что пострадавший умер в больнице. Таким образом, общее количество погибших составляет 3 человека.

В городе повреждена гражданская инфраструктура

По словам Марцинкова, российский удар также повредил гражданские объекты. В частности, в зданиях выбиты окна.

С 08:00 12 октября в городском ЦНАПе начнут принимать заявления на получение помощи. Обратиться смогут как жители, так и предприниматели, понесшие убытки. Пострадавшие также могут воспользоваться государственной программой "єВідновлення".

Мэр поблагодарил военнослужащих ПВО, спасателей, полицию и коммунальщиков за работу и призвал жителей не игнорировать воздушные тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.

россияне атаковали Ивано-Франковск беспилотниками — погибли 3 человека