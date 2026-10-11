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Загиблі внаслідок удару по Івано-Франківську виявилися військовослужбовцями – мер міста

Київ • УНН

 • 10198 перегляди

Унаслідок атаки дронів на Івано-Франківськ загинули троє військовослужбовців. Удар пошкодив цивільні об’єкти, місто приймає заяви на допомогу.

Загиблі внаслідок удару по Івано-Франківську виявилися військовослужбовцями – мер міста
Фото ілюстративне

Усі 3 людини, які загинули внаслідок російської атаки безпілотників на Івано-Франківськ 11 жовтня, були військовослужбовцями. Раніше обласна влада повідомляла про загиблих, не уточнюючи їхнього статусу. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише УНН.

Деталі

На жаль, внаслідок удару по Івано-Франківську маємо трьох загиблих. Загиблі – військовослужбовці. Вічна пам’ять! Співчуття рідним

– написав мер.

Раніше голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила про 2 загиблих та 1 пораненого внаслідок атаки. Згодом стало відомо, що постраждалий помер у лікарні. Таким чином, загальна кількість загиблих становить 3 людини.

У місті пошкоджена цивільна інфраструктура

За словами Марцінківа, російський удар також пошкодив цивільні об'єкти. Зокрема, у будівлях вибиті вікна.

Із 08:00 12 жовтня у міському ЦНАПі розпочнуть приймати заяви на отримання допомоги. Звернутися зможуть як мешканці, так і підприємці, які зазнали збитків. Постраждалі також можуть скористатися державною програмою "єВідновлення".

Міський голова подякував військовим ППО, рятувальникам, поліції та комунальникам за роботу й закликав жителів не ігнорувати повітряні тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.

росіяни атакували Івано-Франківськ безпілотниками – загинули 3 людини11.10.26, 21:11 • 2030 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
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Повітряна тривога
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Івано-Франківськ