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ГП Леса Украины выплатит 83 миллиона за незаконные рубки в заповеднике - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Суд взыщет с ГП "Леса Украины" 83 млн грн за незаконную рубку 738 деревьев в нацпарке "Гуцульщина". Предприятие не обеспечило охрану заповедного фонда.

ГП Леса Украины выплатит 83 миллиона за незаконные рубки в заповеднике - Офис Генпрокурора

ГП "Леса Украины" выплатит более 83 млн грн за незаконные рубки заповедных лесов на Прикарпатье, суд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.

Детали

Отмечается, что 2 июня 2026 года Хозяйственный суд Закарпатской области полностью удовлетворил иск Ивано-Франковской областной прокуратуры и постановил взыскать с ГП "Леса Украины" более 83 млн грн ущерба, нанесенного незаконными рубками в лесах Национального природного парка Гуцульщина.

Нарушения выявили осенью 2024 года во время проверки в Космацком лесничестве. Зафиксировано почти два десятка участков самовольных рубок, где уничтожено 738 деревьев, преимущественно бука, ели и пихты. Следы рубок пытались скрыть, маскируя пни почвой, листьями и ветками. Общая сумма ущерба окружающей среде превысила 83,2 млн грн

- говорится в сообщении.

Указывается, что лесничество находилось в пользовании структур, правопреемником которых является филиал "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины".

Прокуроры доказали, что постоянный лесопользователь не обеспечил надлежащей охраны и сохранения лесного фонда, что привело к системным незаконным рубкам на заповедной территории. Взысканные средства будут направлены в государственный, областной и местный бюджеты

- добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним

Суд признал незаконной продажу специального разрешения на пользование недрами в Винницкой области и отменил результаты электронного аукциона, договор купли-продажи и само разрешение. При рассмотрении дела установлено, что торги были искажены из-за согласованных действий участников и отсутствия реальной конкуренции, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Минэкономики запускает реформу "Лесов Украины" - его превратят в акционерное общество08.05.26, 14:39 • 7114 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Ивано-Франковск