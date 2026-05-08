Минэкономики запускает реформу "Лесов Украины" - его превратят в акционерное общество

Министерство экономики Украины начало процесс перезагрузки работы государственного предприятия "Леса Украины". Процесс трансформации возглавит бывший заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игорь Зубович. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минэкономики.

Детали

В ведомстве отметили, что одним из ключевых этапов станет преобразование ГП "Леса Украины" в акционерное общество.

Среди основных направлений перезагрузки предприятия в министерстве назвали:

пересмотр подходов к вознаграждению руководства;

усиление контроля за незаконными рубками;

содействие работе правоохранительных органов и уменьшение коррупционных рисков;

создание прогнозируемых условий для деревообрабатывающего бизнеса;

развитие сотрудничества с общинами.

В Минэкономики подчеркивают, что реформа должна повысить эффективность управления лесной отраслью и усилить прозрачность работы предприятия.

