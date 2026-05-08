Минэкономики запускает реформу "Лесов Украины" - его превратят в акционерное общество
Киев • УНН
Минэкономики начало реформу ГП "Леса Украины" - процесс возглавил Игорь Зубович. Предприятие станет акционерным обществом для борьбы с коррупцией.
Министерство экономики Украины начало процесс перезагрузки работы государственного предприятия "Леса Украины". Процесс трансформации возглавит бывший заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игорь Зубович. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минэкономики.
Детали
В ведомстве отметили, что одним из ключевых этапов станет преобразование ГП "Леса Украины" в акционерное общество.
Зеленский анонсировал кадровые изменения в министерствах06.05.26, 16:33 • 7578 просмотров
Среди основных направлений перезагрузки предприятия в министерстве назвали:
- пересмотр подходов к вознаграждению руководства;
- усиление контроля за незаконными рубками;
- содействие работе правоохранительных органов и уменьшение
коррупционных рисков;
- создание прогнозируемых условий для деревообрабатывающего
бизнеса;
- развитие сотрудничества с общинами.
В Минэкономики подчеркивают, что реформа должна повысить эффективность управления лесной отраслью и усилить прозрачность работы предприятия.
Украина нарастила валютную выручку от агроэкспорта — куда и что поставляет больше всего30.04.26, 11:37 • 7140 просмотров