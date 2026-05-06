Зеленский анонсировал кадровые изменения в министерствах

Киев • УНН

 • 4480 просмотра

Правительство проведет кадровые изменения среди заместителей министров и выберет новых руководителей госпредприятий. Сенс Банк должны приватизировать до конца текущего года.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в министерствах и подчеркнул необходимость ускориться с процессами избрания руководителей в ГП - в частности, "Леса Украины" и НАЭК "Энергоатом", пишет УНН.

Детально обсудили с Премьер-министром Юлией Свириденко кадровые вопросы, требующие решения. В частности, в ближайшее время Кабинет Министров Украины проведет изменения на уровне заместителей министров. Важно, чтобы была эффективная коммуникация с парламентариями и по поводу вакантных должностей министров

- написал Зеленский в соцсетях.

Также Президент подчеркнул, что "должна быть оперативно проведена и перезагрузка определенных государственных предприятий".

"Нужен прозрачный и профессиональный конкурс на должность нового руководителя компании "Леса Украины", и в целом отрасль нуждается в новых подходах – более современных, чистых и способных поддержать доходы государства. Поручил Премьер-министру ускорить процессы изменений в государственных энергетических компаниях, прежде всего в "Энергоатоме". Уже сформирован новый наблюдательный совет компании, и должно быть ускорено избрание наблюдательным советом нового руководителя компании – для этого есть все необходимые инструменты и полномочия", - отметил Зеленский.

Он отметил, что "отдельно обсудили и работу государственных банков: нужна либерализация банковской сферы и расширение предпринимательских возможностей". 

"Сенс Банк" должен быть приватизирован в этом году - Зеленский06.05.26, 16:17 • 1284 просмотра

"Рассчитываю на активные и быстрые шаги в решении тех проблем, которые тормозят экономические процессы в Украине и уменьшают доходы государственного бюджета. Кабинет Министров Украины должен обеспечить необходимые результаты", - подчеркнул Глава государства.

