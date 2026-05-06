"Сенс Банк" должен быть приватизирован в этом году - Зеленский

Обсудили и работу государственных банков: нужна либерализация банковской сферы и расширение предпринимательских возможностей. Что касается "Сенс Банка", уже была определена необходимость провести приватизацию этого банка, и не должно быть никаких задержек в процессе приватизации: в этом году банк должен быть приватизирован - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на активные и быстрые шаги в решении тех проблем, которые тормозят экономические процессы в Украине и уменьшают доходы государственного бюджета. Кабинет Министров Украины должен обеспечить необходимые результаты.

