"Сенс Банк" должен быть приватизирован в этом году - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил о необходимости приватизации Сенс Банка до конца года. Правительство должно ускорить экономические процессы для наполнения госбюджета.
Уже была определена необходимость провести приватизацию "Сенс Банка", в этом году банк должен быть приватизирован. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с вице-премьером Юлией Свириденко, передает УНН.
Обсудили и работу государственных банков: нужна либерализация банковской сферы и расширение предпринимательских возможностей. Что касается "Сенс Банка", уже была определена необходимость провести приватизацию этого банка, и не должно быть никаких задержек в процессе приватизации: в этом году банк должен быть приватизирован
Президент подчеркнул, что рассчитывает на активные и быстрые шаги в решении тех проблем, которые тормозят экономические процессы в Украине и уменьшают доходы государственного бюджета. Кабинет Министров Украины должен обеспечить необходимые результаты.
