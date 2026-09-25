Внесли данные о 857 фиктивно мобилизованных: руководителям трех ТЦК сообщили о подозрении
Киев • УНН
Чиновники из Закарпатья и Буковины завышали мобилизационные показатели фиктивными записями в "Обереге". Троим объявили о подозрении.
Правоохранители сообщили о подозрении трем руководителям районных ТЦК и СП - действующему и бывшему в Закарпатье и бывшему на Буковине. По данным следствия, в декабре 2025 - феврале 2026 года должностные лица внесли в "Оберег" сведения как минимум о 857 фиктивно мобилизованных лицах, искусственно завышая показатели выполнения мобилизационных планов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
В Закарпатье установлено 54 таких случая. Один из руководителей РТЦК внес данные о 8 фактически не мобилизованных гражданах, а бывший и. о. начальника другого ТЦК - еще о 46. На Буковине установлено 803 случая. Один из полковников, по данным следствия, внес в "Оберег" данные о 631 несуществующем гражданине.
Еще два экс-руководителя РТЦК оформили как мобилизованных 99 и 73 человек соответственно. Среди них также были вымышленные граждане и действующие военнослужащие.
Действия должностных лиц квалифицированы по ст. 362 и 366 Уголовного кодекса Украины (преступления в сфере служебной деятельности и использования электронно-вычислительных машин (компьютеров)). Трем должностным лицам из Черновицкой области суд избрал меры пресечения. В отношении руководителя РТЦК из Закарпатья прокуроры обратились в суд с соответствующим ходатайством
Напомним
В Тернопольской области разоблачены председатель врачебно-консультационной комиссии районной больницы, три члена ВКК и два посредника, которые за три года выдали за взятки почти 1000 заключений для отсрочки.