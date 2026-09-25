Внесли данные о 857 фиктивно мобилизованных: руководителям трех ТЦК сообщили о подозрении

В Киеве в результате атак РФ число погибших возросло до семи, 46 пострадавших

В Киеве в результате атак РФ число погибших возросло до семи, 46 пострадавших

В Киеве в результате атак РФ число погибших возросло до семи, 46 пострадавших

В Киеве в результате атак РФ число погибших возросло до семи, 46 пострадавших