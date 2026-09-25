Внесли дані про 857 фіктивно мобілізованих: керівникам трьох ТЦК повідомили про підозри

Правоохоронці повідомили про підозру трьом керівникам районних ТЦК та СП - чинному та колишньому на Закарпатті й колишньому на Буковині. За даними слідства, у грудні 2025 - лютому 2026 року посадовці внесли до "Оберега" відомості щонайменше про 857 фіктивно мобілізованих осіб, штучно завищуючи показники виконання мобілізаційних планів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

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На Закарпатті встановлено 54 такі випадки. Один із керівників РТЦК вніс дані про 8 фактично не мобілізованих громадян, а колишній т.в.о. начальника іншого ТЦК - ще про 46. На Буковині встановлено 803 випадки. Один із полковників, за даними слідства, вніс до "Оберега" дані про 631 неіснуючого громадянина.

Ще двоє екскерівників РТЦК оформили як мобілізованих 99 та 73 осіб відповідно. Серед них також були вигадані громадяни та чинні військовослужбовці.

Дії посадовців кваліфіковано за ст. 362 та 366 Кримінального кодексу України (злочини у сфері службової діяльності та використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) ). Трьом посадовцям із Чернівецької області суд обрав запобіжні заходи. Щодо керівника РТЦК із Закарпаття прокурори звернулися до суду з відповідним клопотанням - йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо

На Тернопільщині викрито голову лікарсько-консультативної комісії районної лікарні, трьох членів ЛКК та двох посередників, які за три роки видали за хабарі майже 1000 висновків для відстрочки.