Зеленский: россия волнами выпустила 16 баллистических ракет, и снова не было предупреждения от партнёров

Ночью и утром 19 октября россия в очередной раз атаковала Украину — выпустила 16 баллистических ракет и более 200 дронов различных типов, повредив более 10 объектов энергетической инфраструктуры. Предупреждения от партнеров о массированном обстреле снова не было. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, передает УНН.

Детали

"Снова российская баллистическая атака несколькими волнами за ночь, и снова не было предупреждения от партнеров. Снова целью были энергетика и инфраструктура, но также повреждены медицинская клиника, школа, станция метро и обычные жилые дома. Всего россияне применили 16 баллистических ракет, и это была целенаправленная атака против Киева и Киевской области. Также россияне применили более двух сотен дронов различных типов, в частности реактивные "шахеды", от Харьковской и Днепропетровской областей до Волынской, Ровненской и Одесской областей. К сожалению, есть жертвы. Мои соболезнования родным и близким. Людям, получившим ранения, оказывается помощь", — заявил Владимир Зеленский.

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По его словам, ночью и утром россия атаковала энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ровненской областях, повредив за одну ночь более 10 объектов энергетической инфраструктуры. Кроме того, по имеющейся информации, по меньшей мере 550 тысяч семей остались без света. В настоящее время ремонтные бригады работают на местах.

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"Украина никогда не хотела этой войны, и мы положительно воспринимали буквально КАЖДУЮ попытку партнеров достойно завершить эту войну, на КАЖДОЕ предложение о прекращении огня был наш положительный ответ. Баллистика, "шахеды" и убийства — это снова и снова ответы россии. путин не хочет не то что завершения этой войны, но даже каких-либо деэскалационных шагов. КАЖДЫЙ из партнеров сталкивался с этим лично, когда слышал отказы со стороны россии. И очень важно называть вещи своими именами. Называть агрессора агрессором и помогать Украине защищать жизнь. Когда поставки ракет для украинской ПВО блокируются, а россия получает послабления или отсрочки санкций, это, к сожалению, является отрицанием реальности со стороны партнеров. В реальности война продолжается и продолжается только из-за российских ударов, российского желания затягивать эту войну. Спасибо всем, кто признает реальность и помогает Украине!" — заявил Президент.

Напомним

В результате очередной российской атаки на Киев в ночь против 19 октября в городе был поврежден ТРЦ Cosmo Multimall и медицинский центр в Соломенском районе. В медучреждении выбито более 200 окон, пострадавших нет.