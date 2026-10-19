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Зеленський: росія хвилями випустила 16 балістичних ракет, і знову не було попередження від партнерів

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

Російська атака пошкодила понад 10 енергооб’єктів, житлові будинки, школу, клініку та метро. Без світла залишилися 550 тисяч сімей.

Зеленський: росія хвилями випустила 16 балістичних ракет, і знову не було попередження від партнерів

Уночі та вранці 19 жовтня росія вкотре атакувала Україну - випустила 16 балістичних ракет і понад 200 дронів різних типів, пошкодивши більш ніж 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Попередження від партнерів про масований обстріл знову не було. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у соцмережах, передає УНН.

Деталі

"Знову російська балістична атака кількома хвилями за ніч, і знову не було попередження від партнерів. Знову мішенню були енергетика та інфраструктура, але пошкоджені також медична клініка, школа, станція метро та звичайні житлові будинки. Загалом росіяни застосували 16 балістичних ракет, і це була цілеспрямована атака проти Києва та Київщини. Також були застосовані росіянами більш ніж дві сотні дронів різних типів, зокрема й реактивні "шахеди", від Харківщини та Дніпровщини до Волині, Рівненщини та Одещини. На жаль, є жертви. Мої співчуття рідним і близьким. Людям, які отримали поранення, надається допомога", - заявив Володимир Зеленський.

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За його словами, вночі та вранці росія атакувала енергетичні об’єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях, пошкодивши за одну ніч понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Крім того, за наявною інформацією, щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла. Наразі, ремонтні бригади працюють на місцях.

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"Україна ніколи не хотіла цієї війни, і ми сприйняли позитивно буквально КОЖНУ спробу партнерів завершити цю війну достойно, на КОЖНУ пропозицію припинення вогню була наша позитивна відповідь. Балістика, "шахеди" та вбивства є знову і знову відповідями росії. путін не хоче не те що завершення цієї війни, а навіть будь-яких деескалаційних кроків. КОЖЕН із партнерів стикався із цим особисто, коли чув відмови від росії. І дуже важливо називати речі своїми іменами. Називати агресора агресором і допомагати Україні захищати життя. Коли постачання ракет для української ППО блокується, а росія отримує послаблення чи відтермінування санкцій, це є, на жаль, запереченням реальності з боку партнерів. У реальності війна триває, і триває лише через російські удари, російське бажання цю війну затягувати. Дякую всім, хто визнає реальність і допомагає Україні!", – заявив Президент.

Нагадаємо

Внаслідок чергової російської атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня, у місті було пошкоджено ТРЦ Cosmo Multimall та медичний центр у Солом'янському районі. У медзакладі вибито понад 200 вікон, потерпілих немає.

Алла Кіосак

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