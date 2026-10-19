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рф атакувала енергетику в 11 областях, за тиждень 87 ударів - Міненерго

Київ • УНН

 • 1384 перегляди

За тиждень рф 87 разів атакувала енергетику й нафтогазовий сектор України. Через удари та негоду без світла залишилися споживачі щонайменше 10 областей.

рф атакувала енергетику в 11 областях, за тиждень 87 ударів - Міненерго

росія у ніч на 19 жовтня вдарила по енергетиці в 11 областях, за минулий тиждень 87 разів цілеспрямовано атакувавши українську енергетику та нафтогазовий сектор. Частина жителів через атаки рф без електропостачання, нові знеструмлення у 10 областях. Через негоду перебої зі світлом у трьох областях. Про це повідомили у Міненерго, пише УНН.

Ворожі атаки

"Вночі та вранці росія атакувала енергетичні об’єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях. Внаслідок ударів частина споживачів залишилася без електропостачання. Нові знеструмлення через обстріли та бойові дії також зафіксовані у Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях", - повідомили в Міненерго.

"Упродовж минулої доби ворог продовжив здійснювати дронові атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України, а вночі та вранці – здійснив ракетний удар по низці енергооб’єктів. Внаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Волинській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Одеській і Миколаївській областях", - уточнили в Укренерго.

Енергетикам уже вдалося повернути світло частині споживачів. Відновлювальні роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація, однак їх ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних обстрілів, вказали у міністерстві.

"Протягом минулого тижня росія 87 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор. Загалом зафіксовано 224 інциденти, які спричинили пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури", - ідеться у повідомленні Міненерго.

Як вказано, "на Вінниччині внаслідок російської атаки на енергетичний об’єкт поранення отримав один енергетик". Постраждалому надали усю необхідну медичну допомогу.

Негода

Через негоду без електропостачання залишаються понад 140 населених пунктів на Київщині, Миколаївщині та Одещині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Графіки

Через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, сьогодні в окремих регіонах діють графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу. Це необхідні заходи для стабілізації роботи енергосистеми та запобігання масштабнішим аваріям, зазначили у Міненерго.

"Щоб уникнути перевантаження пошкодженого попередніми російськими обстрілами обладнання – у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2 черг) для всіх категорій споживачів", - додали в Укренерго.

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 19 жовтня, станом на 09:30, воно було на 4,5% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 16 жовтня. Причина змін – хмарна погода з дощем у більшості областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Вчора, 18 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,9% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 11 жовтня. Це зумовлено зниженням температури повітря, що спонукає споживачів до користування електричними обігрівачами у вечірні години.

Перебої зі світлом після атаки рф у низці областей, у тому числі на заході19.10.26, 09:57 • 3156 переглядiв

Юлія Шрамко

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