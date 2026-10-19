рф атаковала энергетику в 11 областях, за неделю 87 ударов - Минэнерго

россия в ночь на 19 октября нанесла удары по энергетике в 11 областях, за минувшую неделю 87 раз целенаправленно атаковав украинскую энергетику и нефтегазовый сектор. Часть жителей из-за атак рф остается без электроснабжения, новые отключения зафиксированы в 10 областях. Из-за непогоды перебои с электроснабжением наблюдаются в трех областях. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Вражеские атаки

"Ночью и утром россия атаковала энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ровненской областях. В результате ударов часть потребителей осталась без электроснабжения. Новые отключения из-за обстрелов и боевых действий также зафиксированы в Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях", — сообщили в Минэнерго.

"В течение минувших суток враг продолжил осуществлять дроновые атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины, а ночью и утром нанес ракетный удар по ряду энергообъектов. В результате утром зафиксированы новые отключения в Волынской, Житомирской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях", — уточнили в Укрэнерго.

Энергетикам уже удалось вернуть свет части потребителей. Восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью, однако их осложняют продолжительные воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов, указали в министерстве.

"В течение минувшей недели россия 87 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор. Всего зафиксировано 224 инцидента, которые привели к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры", — говорится в сообщении Минэнерго.

Как указано, "в Винницкой области в результате российской атаки на энергетический объект ранения получил один энергетик". Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Непогода

Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 140 населенных пунктов в Киевской, Николаевской и Одесской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Графики

Из-за сетевых ограничений, вызванных российскими атаками, сегодня в отдельных регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Это необходимые меры для стабилизации работы энергосистемы и предотвращения более масштабных аварий, отметили в Минэнерго.

"Чтобы избежать перегрузки оборудования, поврежденного предыдущими российскими обстрелами, в части областей сегодня до конца суток вынужденно будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений (объемом до 2 очередей) для всех категорий потребителей", — добавили в Укрэнерго.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 19 октября, по состоянию на 09:30 оно было на 4,5% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня — в пятницу, 16 октября. Причина изменений — облачная погода с дождем в большинстве областей Украины. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение объема энергопотребления из общей сети. Вчера, 18 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,9% выше, чем максимум предыдущего воскресенья — 11 октября. Это обусловлено снижением температуры воздуха, которое побуждает потребителей пользоваться электрическими обогревателями в вечерние часы.

Перебои с электричеством после атаки рф в ряде областей, в том числе на западе