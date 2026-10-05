Выманил у предпринимателя 280 000 долларов: в Киеве задержали лжесотрудника НАБУ
Киев • УНН
Мужчина выдавал себя за сотрудника НАБУ и обещал повлиять на налоговые проверки. Суд назначил ему залог в размере 998 тысяч гривен.
Правоохранительные органы задержали в Киеве мужчину, который выдавал себя за сотрудника НАБУ и выманил у предпринимателя 280 тыс. долларов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Как установило следствие, фигурант узнал о налоговых проверках в отношении предпринимателя и его жены, которые являются ФЛП. Он представился сотрудником НАБУ, хотя на самом деле им не был, и заявил, что имеет связи с должностными лицами ГНС, НАБУ, БЭБ и судебных органов. Также он обещал помочь с проверками.
Кроме того, сообщается, что фигурант получил от предпринимателя 280 000 долларов в период с сентября 2025 года по март 2026 года. Но затем, "для окончательного решения вопроса", он начал требовать еще 200 000 долларов. 25 сентября фигурант был задержан.
Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в особо крупных размерах и оконченное покушение на повторное завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 998 000 гривен. При этом прокуратура ходатайствовала о залоге в размере 11 млн гривен.
Напомним
В Тернопольской области двух сотрудников Главного управления ГНС в регионе подозревают в вымогательстве взяток у предпринимателей.