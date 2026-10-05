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Виманив у підприємця 280 000 доларів: у Києві затримали псевдопрацівника НАБУ

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

Чоловік видавав себе за працівника НАБУ та обіцяв вплинути на податкові перевірки. Суд призначив йому заставу 998 тисяч гривень.

Виманив у підприємця 280 000 доларів: у Києві затримали псевдопрацівника НАБУ

Правоохоронні органи затримали у Києві затримали чоловіка, який видавав себе за працівника НАБУ та виманив у підприємця 280 тис доларів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Як встановило слідство, фігурант дізнався про податкові перевірки щодо підприємця та його дружини, які є ФОПами. Він представився працівником НАБУ, але насправді не був таким, і заявив, що має зв’язки з посадовцями ДПС, НАБУ, БЕБ та судових органів. Також він обіцяв допомогти з перевірками.

Крім того, повідомляється, що фігурант отримав від підприємця 280 000 доларів в період з вересня 2025 року по березень 2026 року. Але потім, "для остаточного вирішення питання", він почав вимагати ще 200 000 доларів. 25 вересня фігурант був затриманий.

Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство в особливо великих розмірах та закінчений замах на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 998 000 гривень застави. Водночас прокуратура клопотала про 11 млн гривень застави.

Нагадаємо

У Тернопільській області двох співробітників Головного управління ДПС в регіоні підозрюють у вимаганні хабарів у підприємців.

Євген Устименко

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