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Вимагала 75 000 євро і ще 1,8 млн грн: заступницю начальниці Тернопільської обласної податкової підозрюють у хабарництві

Київ • УНН

 • 1886 перегляди

Посадовицю та її спільника підозрюють у вимаганні 75 тис. євро і 1,8 млн грн у підприємців. Їх затримали після передачі грошей.

Вимагала 75 000 євро і ще 1,8 млн грн: заступницю начальниці Тернопільської обласної податкової підозрюють у хабарництві

У Тернопільській області двох співробітників Головного управління ДПС в регіоні підозрюють у вимаганні хабарів у підприємців. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Як уточнили у САП, однією із затриманих виявилася заступниця начальника ГУ ДПС у Тернопільській області. Вона разом зі спільником, за даними слідства, вимагала 75 тис. євро хабарів та 1,8 млн гривень за "розв'язання проблем", що виникли у кількох підприємців.

Упродовж весни та літа 2026 року посадовці обласної податкової просили та надалі отримали від двох підприємців тисячі євро неправомірної вигоди. В обмін на гроші вони зменшували розмір штрафів, які людям нарахували після податкових перевірок.

Крім того, податківці, за даними правоохоронців, попросили представника третього підприємства принести 1,8 млн грн за проведення бюджетного відшкодування ПДВ та реєстрацію раніше зупинених податкових накладних.

9 вересня 2026 року одразу після того, як податківці одержали гроші від підприємців, їх затримали на місці злочину.

Тепер посадовиці інкримінують одержання  неправомірної винагороди в особливо великому розмірі. Якщо її провину доведуть, жінці загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Водночас її спільника підозрюють у пособництві в одержанні неправомірної вигоди.

Що відомо про підприємців, у яких податковиця вимагала хабар

Хоча офіційно САП і НАБУ назву підприємств-фігурантів справи  не розкривали, за інформацією регіональних медіа, йдеться про ТОВ "АП Колос-2", ТОВ "Агробіостандарт' і ТОВ "Геомайн".

Саме "Геомайн" пов’язували з епізодом щодо бюджетного відшкодування ПДВ. За їхніми даними, податківці нібито хотіли отримати 12% від суми відшкодування.

7 серпня 2026 року ГУ ДПС у Тернопільській області завершило документальну позапланову виїзну перевірку компанії щодо декларування ПДВ за червень, у тому числі суми, заявленої до бюджетного відшкодування. За результатами перевірки податкова встановила завищення бюджетного відшкодування на 113 тис 103 гривень. Ці обставини потім потрапили до постанови Радехівського районного суду від 31 серпня.

До того ж, "Геомайн" уже судився саме з ГУ ДПС у Тернопільській області та ДПС України через зупинену податкову накладну. Компанія вимагала скасувати рішення податківців і зареєструвати накладну №3 від 31 серпня 2025 року. 11 червня 2026 року Тернопільський окружний адмінсуд у задоволенні цього позову відмовив.

Крім того, усі три компанії, які місцеві медіа називають ймовірними фігурантами нового провадження НАБУ та САП, пов'язані через одного власника. Йдеться про Костянтина Бровченка. За реєстровими даними, він має по 20% у ТОВ "Геомайн", ТОВ "Агробіостандарт" та ТОВ "АП Колос-2". Дані його декларацій також підтверджують корпоративні права в цих компаніях.

Що відомо про підозрювану

Головна фігурантка нової справи про корупцію - це Марія Мельник. До 11 вересня вона обіймала посаду заступниці начальника Тернопільської обласної податкової. Але  після проведених 9 вересня детективами НАБУ обшуків жінку з посади звільнили. На її місці у відомстві тепер  Валерій Лісницький.

Мельник багато років працює в керівництві податкових органів Тернопільської області. Ще у 2013 році вона обіймала посаду першої заступниці начальника ГУ Міндоходів в області, згодом була першою заступницею начальника ГУ ДФС.

У наступні роки працювала заступницею начальника ГУ ДПС у Тернопільській області. Має III ранг державного службовця.

У 2023 році їй делегували повноваження, пов’язані з формуванням Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ.

Нагадаємо

Дещо раніше інспектору податкової Сумщини оголосили підозру за участь у схемі на 2 млн гривень. Він допомагав начальниці вимагати гроші у бізнесу за успішну перевірку.

Олександра Василенко

СуспільствоЕкономікаКримінал
Обшук
Довічне позбавлення волі
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Державна податкова служба України
Тернопільська область
Національне антикорупційне бюро України