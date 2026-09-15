Требовала 75 000 евро и ещё 1,8 млн грн: заместительницу начальницы Тернопольской областной налоговой подозревают в получении взятки

В Тернопольской области двух сотрудников Главного управления ГНС в регионе подозревают в вымогательстве взяток у предпринимателей. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

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Как уточнили в САП, одной из задержанных оказалась заместительница начальника ГУ ГНС в Тернопольской области. Она вместе с сообщником, по данным следствия, требовала 75 тыс. евро взяток и 1,8 млн гривен за "решение проблем", возникших у нескольких предпринимателей.

В течение весны и лета 2026 года должностные лица областной налоговой просили, а впоследствии получили от двух предпринимателей тысячи евро неправомерной выгоды. В обмен на деньги они уменьшали размер штрафов, начисленных людям после налоговых проверок.

Кроме того, налоговики, по данным правоохранителей, попросили представителя третьего предприятия принести 1,8 млн грн за проведение бюджетного возмещения НДС и регистрацию ранее приостановленных налоговых накладных.

9 сентября 2026 года сразу после того, как налоговики получили деньги от предпринимателей, их задержали на месте преступления.

Теперь должностному лицу вменяют получение неправомерного вознаграждения в особо крупном размере. Если ее вину докажут, женщине грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. В то же время ее сообщника подозревают в пособничестве в получении неправомерной выгоды.

Что известно о предпринимателях, у которых налоговица требовала взятку

Хотя официально САП и НАБУ не раскрывали названия предприятий - фигурантов дела , по информации региональных СМИ, речь идет об ООО "АП Колос-2", ООО "Агробиостандарт" и ООО "Геомайн".

Именно "Геомайн" связывали с эпизодом, касающимся бюджетного возмещения НДС. По их данным, налоговики якобы хотели получить 12% от суммы возмещения.

7 августа 2026 года ГУ ГНС в Тернопольской области завершило документальную внеплановую выездную проверку компании по вопросу декларирования НДС за июнь, в том числе суммы, заявленной к бюджетному возмещению. По результатам проверки налоговая установила завышение бюджетного возмещения на 113 тыс. 103 гривны. Эти обстоятельства впоследствии попали в постановление Радеховского районного суда от 31 августа.

Кроме того, "Геомайн" уже судился именно с ГУ ГНС в Тернопольской области и ГНС Украины из-за приостановленной налоговой накладной. Компания требовала отменить решение налоговиков и зарегистрировать накладную №3 от 31 августа 2025 года. 11 июня 2026 года Тернопольский окружной административный суд отказал в удовлетворении этого иска.

Кроме того, все три компании, которые местные СМИ называют вероятными фигурантами нового производства НАБУ и САП, связаны через одного владельца. Речь идет о Константине Бровченко. Согласно данным реестра, ему принадлежит по 20% в ООО "Геомайн", ООО "Агробиостандарт" и ООО "АП Колос-2". Данные его деклараций также подтверждают корпоративные права в этих компаниях.

Что известно о подозреваемой

Главная фигурантка нового дела о коррупции - Мария Мельник. До 11 сентября она занимала должность заместительницы начальника Тернопольской областной налоговой. Но после проведенных 9 сентября детективами НАБУ обысков женщину уволили с должности. На ее месте в ведомстве теперь Валерий Лисницкий.

Мельник много лет работает в руководстве налоговых органов Тернопольской области. Еще в 2013 году она занимала должность первой заместительницы начальника ГУ Миндоходов в области, впоследствии была первой заместительницей начальника ГУ ГФС.

В последующие годы работала заместительницей начальника ГУ ГНС в Тернопольской области. Имеет III ранг государственного служащего.

В 2023 году ей делегировали полномочия, связанные с формированием Реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения НДС.

Напомним

Незадолго до этого инспектору налоговой Сумской области объявили о подозрении за участие в схеме на 2 млн гривен. Он помогал начальнице требовать деньги у бизнеса за успешную проверку.