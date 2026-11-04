В Тернопольской области возобновили поиски останков жертв трагедии 1945 года в Пужниках

На территории бывшего села Пужники Тернопольской области 4 ноября начали новый этап поисковых исследований останков погибших жителей. Толчком к работам стали свидетельства очевидца, указавшей на возможное место захоронения между церковью и кладбищем. О начале исследований сообщили в Украинском институте национальной памяти, новые подробности поисков приводит польское издание RMF24, пишет УНН.

Детали

Представитель польского фонда "Свобода и Демократия" Мацей Данцевич рассказал, что исследователи получили свидетельства женщины, которой на момент трагедии было десять лет. Она жила в Пужниках и помнит, как перевозили и хоронили погибших.

"Яма, по её мнению, должна находиться между церковью и кладбищем. Это территория, которую мы ещё не исследовали", — объяснил Данцевич.

По словам свидетельницы, она видела повозки или сани с людьми, которые остановились именно на этом участке.

Исследователи также получили разрешение военных на сканирование территории с помощью специального электронного оборудования, которое должно помочь определить возможные места захоронений.

Новый этап исследований продлится с 4 по 10 ноября.

Работы проводит специализированное учреждение "Волынские древности" при участии специалистов Поморского медицинского университета в Щецине, представителей фонда "Свобода и Демократия" и Института национальной памяти Польши.

Для профессионального надзора и консультирования Украинский институт национальной памяти привлёк специалистов Ивано-Франковского коммунального предприятия "Память".

Исследования проводят в рамках договорённостей украинско-польской рабочей группы по вопросам достойных захоронений.

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