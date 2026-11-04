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На Тернопільщині відновили пошуки останків жертв трагедії 1945 року в Пужниках

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Українські та польські фахівці шукають поховання жертв у колишніх Пужниках. Роботи триватимуть до 10 листопада із застосуванням сканування.

На Тернопільщині відновили пошуки останків жертв трагедії 1945 року в Пужниках

На території колишнього села Пужники Тернопільської області 4 листопада розпочали новий етап пошукових досліджень останків загиблих мешканців. Поштовхом до робіт стали свідчення очевидця, яка вказала на можливе місце поховання між церквою та кладовищем. Про початок досліджень повідомили в Українському інституті національної пам'яті, нові подробиці пошуків наводить польське видання RMF24, пише УНН.

Деталі

Представник польської фундації "Свобода і Демократія" Мацей Данцевич розповів, що дослідники отримали свідчення жінки, якій на момент трагедії було десять років. Вона мешкала в Пужниках і пам'ятає, як перевозили та ховали загиблих.

"Яма, на її думку, має бути між церквою та кладовищем. Це територія, яку ми ще не досліджували", – пояснив Данцевич.

За словами свідка, вона бачила вози або сани з людьми, які зупинилися саме на цій ділянці.

Дослідники також отримали дозвіл військових на сканування території спеціальним електронним обладнанням, яке має допомогти визначити можливі місця поховань.

Новий етап досліджень триватиме з 4 до 10 листопада.

Роботи проводить спеціалізована установа "Волинські старожитності" за участі фахівців Поморського медичного університету в Щецині, представників фундації "Свобода і Демократія" та Інституту національної пам'яті Польщі.

Для фахового нагляду й консультування Український інститут національної пам'яті залучив спеціалістів Івано-Франківського комунального підприємства "Пам'ять".

Дослідження проводять у межах домовленостей українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань.

У Польщі розпочали пошукові дослідження місць поховань загиблих українців у Ласкові06.10.26, 16:08 • 6634 перегляди

Ольга Розгон

Суспільство
Село
Тернопільська область