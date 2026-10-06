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У Польщі розпочали пошукові дослідження місць поховань загиблих українців у Ласкові

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Українська експедиція розпочала пошукові дослідження в польському Ласкові. Фахівці шукають місця поховань українців, які загинули у березні 1944 року.

У Польщі розпочали пошукові дослідження місць поховань загиблих українців у Ласкові

Розпочалися пошукові дослідження місць поховань людей, які загинули або зникли безвісти в роки Другої світової війни на території села Ласків, гміни Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства Республіки Польща. Про це повідомляє повідомляє Український інститут національної пам'яті (УІНП), пише УНН.

Дослідження проводяться на виконання домовленостей, досягнутих за результатами роботи Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань. Український інститут національної пам'яті забезпечує проведення пошукових робіт. Роботи здійснюватиме комунальне підприємство Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій "Доля"

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідний дозвіл для проведення експедиції був отриманий від польської сторони 31 серпня 2026 року.

Метою пошукових досліджень є виявлення місць поховань цивільних мешканців Ласкова, які загинули внаслідок нападу підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських у березні 1944 року.

Це вже другі пошукові роботи, які українська сторона проводить на території Польщі після тривалої перерви. Восени 2025 року відбулася перша українська пошуково-ексгумаційна експедиція, проведена на підставі офіційного дозволу польської влади. Роботи проходили в селі Юречкова

- повідомили в інституті.

Зазначається, що за різними історичними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей. У межах досліджень істориків та експертів з України й Польщі встановлено дані про 327 мешканців Ласкова, які загинули у 1944 році. Водночас окремі історики називають більшу кількість жертв – близько 350 осіб. Остаточна кількість жертв може бути уточнена внаслідок подальших історичних та пошукових досліджень.

На Львівщині завершили українсько-польські пошукові роботи, виявили ознаки поховань20.06.26, 12:00 • 4865 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоСвіт
Польща