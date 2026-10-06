В Польше начали поисковые исследования мест захоронения погибших украинцев в Ласкове

Швеция разместит Patriot в Польше для защиты хаба НАТО — при чем здесь поставки оружия Украине

Эксклюзив

Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли

Эксклюзив

Тест для НАТО и «маленькая победа» — начнёт ли Россия новый конфликт в Балтийском регионе и готов ли Альянс дать отпор

Украинцев пугают суточными отключениями и дефицитом топлива — в СНБО ответили, стоит ли паниковать

Зеленский: разведка сообщила о подготовке россиян к массированному удару, готовим противодействие

Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили за исследование нейтрино и вклад в IceCube

В Украине возвращаются графики отключений света - где и когда

россия ударила "Бандеролями" по больнице в центре Кривого Рога, есть пострадавшие

Эксклюзив

До 16 часов без света: ждать ли киевлянам длительных отключений в октябре и от чего это зависит