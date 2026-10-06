В Польше начали поисковые исследования мест захоронения погибших украинцев в Ласкове
Киев • УНН
Украинская экспедиция начала поисковые исследования в польском Ласкове. Специалисты ищут места захоронения украинцев, погибших в марте 1944 года.
Начались поисковые исследования мест захоронений людей, погибших или пропавших без вести в годы Второй мировой войны на территории села Ласков, гмины Мирче Хрубешовского повята Люблинского воеводства Республики Польша. Об этом сообщает сообщает Украинский институт национальной памяти (УИНП), пишет УНН.
Исследования проводятся во исполнение договоренностей, достигнутых по итогам работы Украинско-польской рабочей группы по вопросам достойных захоронений. Украинский институт национальной памяти обеспечивает проведение поисковых работ. Работы будет осуществлять коммунальное предприятие Львовского областного совета по вопросам поиска захоронений участников национально-освободительной борьбы и жертв войн, депортаций и политических репрессий «Доля»
Отмечается, что соответствующее разрешение на проведение экспедиции было получено от польской стороны 31 августа 2026 года.
Целью поисковых исследований является выявление мест захоронений гражданских жителей Ласкова, погибших в результате нападения подразделений Армии Крайовой и Батальонов хлопских в марте 1944 года.
Это уже вторые поисковые работы, которые украинская сторона проводит на территории Польши после длительного перерыва. Осенью 2025 года состоялась первая украинская поисково-эксгумационная экспедиция, проведенная на основании официального разрешения польских властей. Работы проходили в селе Юречкова
Отмечается, что, согласно различным историческим данным, во время массового убийства украинцев в Ласкове 10 марта 1944 года погибли более 300 человек. В рамках исследований историков и экспертов из Украины и Польши установлены данные о 327 жителях Ласкова, погибших в 1944 году. Вместе с тем отдельные историки называют большее количество жертв – около 350 человек. Окончательное количество жертв может быть уточнено в результате дальнейших исторических и поисковых исследований.
На Львовщине завершили украинско-польские поисковые работы, обнаружили признаки захоронений20.06.26, 12:00 • 4865 просмотров