На Львовщине завершили украинско-польские поисковые работы, обнаружили признаки захоронений

Во Львовской области завершились украинско-польские поисковые работы, которые длились с 8 по 18 июня в Гуте Пеняцкой, обнаружены признаки захоронений, для уточнения данных необходимы эксгумации, сообщили в Украинском институте национальной памяти, пишет УНН.

Детали

"В период с 8 по 18 июня 2026 года на территории бывшего села Гута Пеняцкая (ныне в пределах Подкаменской поселковой территориальной общины Золочевского района Львовской области) ООО "Специализированное учреждение "Волынские древности" при участии польских специалистов – сотрудников Института национальной памяти Республики Польша проводили исследования с целью поиска останков жителей села, трагически погибших в феврале 1944 года", - указано в сообщении.

Поисковые работы, как отмечается, проводятся во исполнение договоренностей, достигнутых по результатам деятельности Украинско-польской рабочей группы по вопросам национальной памяти.

По результатам работ были обнаружены признаки мест захоронений. Для определения количества людей, останки которых находятся в этих местах захоронений, а также установления обстоятельств их гибели необходимы эксгумационные исследования - сообщили в УИНП.

Также во время поисковых исследований, как указано, "были найдены остатки сооружений, в частности вероятные остатки стекольной мастерской, костела и школы".

На Волыни во время поисковых работ обнаружили массовое захоронение - Институт нацпамяти Польши