На Львовщине завершили украинско-польские поисковые работы, обнаружили признаки захоронений
Киев • УНН
Во Львовской области с 8 по 18 июня продолжались украинско-польские поисковые работы, обнаружены признаки захоронений. Для уточнения данных необходимы эксгумационные исследования.
Во Львовской области завершились украинско-польские поисковые работы, которые длились с 8 по 18 июня в Гуте Пеняцкой, обнаружены признаки захоронений, для уточнения данных необходимы эксгумации, сообщили в Украинском институте национальной памяти, пишет УНН.
Детали
"В период с 8 по 18 июня 2026 года на территории бывшего села Гута Пеняцкая (ныне в пределах Подкаменской поселковой территориальной общины Золочевского района Львовской области) ООО "Специализированное учреждение "Волынские древности" при участии польских специалистов – сотрудников Института национальной памяти Республики Польша проводили исследования с целью поиска останков жителей села, трагически погибших в феврале 1944 года", - указано в сообщении.
Поисковые работы, как отмечается, проводятся во исполнение договоренностей, достигнутых по результатам деятельности Украинско-польской рабочей группы по вопросам национальной памяти.
По результатам работ были обнаружены признаки мест захоронений. Для определения количества людей, останки которых находятся в этих местах захоронений, а также установления обстоятельств их гибели необходимы эксгумационные исследования
Также во время поисковых исследований, как указано, "были найдены остатки сооружений, в частности вероятные остатки стекольной мастерской, костела и школы".
На Волыни во время поисковых работ обнаружили массовое захоронение - Институт нацпамяти Польши22.04.26, 13:39 • 5971 просмотр